"Cocaína y alcohol": el informe médico de Lourdes Fernández tras ser rescatada de la casa de su ex novio

Se reveló el informe médico de Lourdez Fernández tras ser hallada en la casa de su expareja, Leandro García Gómez, detenido por violencia de género

Tras un período de intensa incertidumbre y una búsqueda que movilizó al mundo del espectáculo, Lourdes Fernández de Bandana fue dada de alta médica en la madrugada del viernes. La cantante abandonó la clínica acompañada por una amiga, luego de ser hallada en un estado de vulnerabilidad en el domicilio de su expareja, Leandro García Gómez.

El informe médico de Lowrdez Fernández Así es el parte médico de Lourdes Fernández. Una vez que la artista recibió el alta, se dio a conocer el informe médico que detalla su estado de salud al momento del ingreso. El documento arrojó resultados clave sobre el consumo de sustancias y su estado físico, información que se reveló en el programa Lape Club Social Informativo (América TV).

La periodista Cora Debarbieri fue la encargada de compartir la información e indicó que el informe médico arrojaba varias alertas. Según la documentación clínica, "la cantante refiere consumo de cocaína y alcohol, aunque el análisis de alcoholemia dio negativo y el resultado de test de la droga va a estar disponible más adelante".

lourdes fernandez parte medico Lowrdez Fernández fue dada de alta médica. Captura de América TV El informe también incluyó datos sobre la medicación y el tratamiento de la cantante. Debarbieri señaló que Lowrdez "refiere consumo de una droga por insomnio, y manifestó haber abandonado su tratamiento psicoterapéutico". Además de estos datos, la artista ingresó al centro de salud con una dolencia común: "Ingresó con dolor de garganta y se le indicó antibiótico".