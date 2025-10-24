Qué encontraron en el departamento de Leandro García Gómez, expareja de Lourdes Fernández

El jueves por la noche, el ex de la cantante de Bandana fue detenido durante un allanamiento en un edificio ubicado en Ravignani 2386, Palermo.

Lourdes fue hallada en condiciones “muy vulnerables”, en el departamento de su ex.

El jueves por la noche, Leandro García Gómez, expareja de Lourdes Fernández, la cantante de Bandana que permanecía desaparecida, fue detenido durante un allanamiento en un edificio ubicado en Ravignani 2386, Palermo. A su vez, durante el procedimiento, los efectivos hallaron a la artista en condiciones “muy vulnerables”.

Video: así se llevaban detenido al ex de Lourdes Así Se Llevaron Detenido Al Ex De Lourdes Fernández El procedimiento fue ordenado por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°47. Según el parte oficial, García Gómez trató de huir por la terraza del edificio, aunque fue reducido por los efectivos antes de lograrlo. En el lugar participaron más de 15 agentes policiales, junto a personal de la Policía Científica y del SAME, que asistió a Lourdes y la trasladó a un hospital.

Horas antes, el empresario había permitido el ingreso de los uniformados, pero se negó a que revisaran toda la vivienda. Recién cuando el juez emitió la orden de allanamiento, los efectivos pudieron ingresar y localizar a la cantante.

Qué encontraron en el departamento Según informó la Agencia Noticias Argentinas, durante el allanamiento, los efectivos hallaron botellas de alcohol (vodka, vino, whisky, fernet, etc.) y pastillas sin el blíster de contención de diferentes tamaños y colores. En estos momentos, todo el material secuestrado se encuentra en el laboratorio químico de Policía Científica, donde será analizado.

Cuál es el estado de Lourdes Luego de ser encontrada con vida durante el allanamiento a la vivienda de García Gómez, la cantante de Bandana fue trasladada al Hospital Fernández para ser examinada por los médicos.