Mauro Icardi confesó la fecha de aniversario de su noviazgo con la China Suárez

La pareja mediática se sentó a dialogar con el ácido conductor y revelaron información crucial sobre su historia sentimental.

Tras una intensa semana de especulaciones y aplazamientos en los canales más importantes de streaming, la China Suárez logró concretar un esperado encuentro cara a cara con el incisivo presentador Mario Pergolini en su ciclo Otro Día Perdido, emitido por El Trece. En medio del diálogo, el reconocido comunicador indagó sin preámbulos sobre el status sentimental de la actriz. Ella aclaró que nunca ha formalizado su unión civil, lo que naturalmente condujo a una pregunta directa sobre una posible propuesta de matrimonio por parte de Mauro Icardi. La respuesta de la artista, tan concisa como reveladora, puso fin a las conjeturas: “Se tiene que divorciar primero”.

La historia de amor entre María Eugenia Suárez y Mauro Icardi comenzó a ser pública en septiembre de 2021, cuando la exesposa del deportista, Wanda Nara, develó la infidelidad que sacudió al universo del fútbol y la farándula. Luego de ese resonante escándalo, el contacto entre ambos habría cesado. No obstante, las versiones indican que el reencuentro se produjo hacia finales de 2020, después de que el delantero ya había concluido su separación de la mediática conductora de MasterChef. La artista, sin rodeos, abordó este y otros pormenores de su vínculo durante la reciente emisión televisiva.

Durante la charla, la protagonista de conocidas ficciones desclasificó un aspecto íntimo de su vida en pareja, la actriz ahondó en la cronología de su romance, llegando incluso a confesar la fecha exacta que ambos consideran como su efeméride.

Fue Pergolini quien consultó: "¿Hace cuánto que lo conoces a Mauro?". La respuesta de la actriz demostró una ligera indecisión con las fechas, pero una absoluta certeza en la duración del tiempo compartido: "¿Tres años y medio? Él es mejor que yo con la fecha. De noviazgo sí (la sé), pero me preguntaste desde cuándo lo conocía", puntualizó, separando el inicio del conocimiento mutuo de la formalización del romance.