Los escandalosos tuits sobre Jesica Cirio de Natacha Jaitt que resurgieron tras el escándalo con Elías Piccirillo

Mientras el esposo de Jesica Cirio sigue detenido, la investigación comienza a interesarse en los negocios de la conocida conductora. Las sospechas sobre su posible participación en la estafa de Elías Piccirillo ya fueron asentadas por los denunciantes, y un testimonio clave podría imputar a Jesica Cirio. A la espera del accionar de la Justicia, resurgieron mensajes de Natacha Jaitt donde la modelo advirtió sobre la exconductora de Telefe.

Antes de su muerte, Natacha Jaitt nombró a varias figuras del espectáculo como protagonistas de negocios fraudulentos y corruptos. Uno de estos nombres fue el de Jesica Cirio, quien para ese entonces estaba felizmente casada con Martín Insaurralde. El periodista de espectáculos Gustavo Méndez compartió en su Instagram una publicación de Ulises Jaitt, hermano de Natacha, como también viejos tuits de la modelo contra Cirio.

La información de Natacha Jaitt sobre Jesica Cirio

En su propia cuenta de Twitter (ahora X), Ulises Jaitt recordó los fuertes dichos de Natacha Jaitt contra Jesica Cirio. "'Está pagando Cirio', dice Mariana, NO cariño... está lavándole el dinero la Cirio, mamita", había escrito la fallecida. "San Natacha", escribió el mediático, resaltando que el mensaje de su hermana fue publicado en 2013, hace más de diez años del segundo escándalo que rodea a Cirio.

Natacha Jaitt sobre los negocios de Jesica Cirio. Foto: Instagram @mecomprendesmendez

Otro de los tuits que recordó Méndez en su cuenta de Instagram fue publicado por Jaitt el 11 de febrero del 2014: "Sus primeros ‘goles’ fueron la Cirio a Dubai donde en 48 horas ganó 80 mil dólares. Ahí se juntan jeques en un barco anclado a orillas de emiratos", acusó. Los viajes al exterior de Elías Piccirillo son ya objeto de investigación, considerando que el esposo de Jesica Cirio realizó 58 en diez años.

La exempleada de Jesica Cirio y Elías Piccirillo los destruyó por malos tratos

Este viernes, en "DDM" (América TV), una exempleada de la pareja investigada por estafa salió adelante con terroríficos detalles sobre su tiempo trabajando para ellos. "Era una mala persona. No fue muy amable que digamos. En general, con todas las chicas era así. No era de saludar. He trabajo en varios lugares y los patrones siempre te decían un 'buen día, buenas tardes', pero él jamás. Él nunca te saludaba, te podía pisar y no te saludaba", expuso sobre Piccirillo.

Hablando con Martín Candalaft, la trabajadora que prefirió permanecer anónima aseguró que las condiciones en la casa de Jesica Cirio también eran críticas. "A veces éramos tres chicas en el cuarto de abajo", aseguró la exempleada de Jesica Cirio, y también agregó que dormían en un colchón tirado en el piso del pequeño cuarto donde dormía el perro de la casa.