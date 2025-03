Exempleada de Jésica Cirio y Elías Piccirillo reveló pésimas condiciones de trabajo doméstico en el hogar de la expareja

En medio del escándalo en el que se vio envuelta Jésica Cirio por la detención de su marido por una millonaria estafa, una de las exempleadas de la casa que compartió la modelo con Elías Piccirillo, expuso las deplorables condiciones laborales a las que fueron sometidas mientras trabajaron para la expareja.

Este viernes en el programa DDM (América TV), revelaron polémicas declaraciones de la mujer que trabajó en la casa que Jésica Cirio cohabitó con Elías Piccirillo cuando aún estaban juntos. Allí, la extrabajadora relató con lujo de detalles su amarga experiencia trabajando en la casa de la conductora y el empresario financista.

El revelador testimonio de una de las empleadas que supieron trabajar en la casa del country, El Yatch, de Cirio y Piccirillo durante seis meses de 2024, fue verdaderamente contundente. La mujer le contó los detalles a Martín Candalaft en la comunicación que mantuvieron, allí expresó: "A veces éramos tres chicas en el cuarto de abajo", también agregó que dormían en un colchón tirado en el piso del pequeño cuarto y que también allí dormía el perro de la casa.

El relato sobre las polémicas condiciones laborales de la exempleada doméstica de Jésica Cirio y Elías Piccirillo

"Era una mala persona. No fue muy amable que digamos. En general, con todas las chicas era así. No era de saludar. He trabajo en varios lugares y los patrones siempre te decían un 'buen día, buenas tardes', pero él jamás. Él nunca te saludaba, te podía pisar y no te saludaba", expuso la mujer en el impactante relato sobre la mala experiencia vivida con el ahora detenido Elías Piccirillo.

Si bien la exempleada de Jésica Cirio no quiso revelar su nombre y apellido para resguardar su seguridad personal, aseguró haber trabajado como la cocinera de la casa. El relato generó un intenso debate entre los panelistas del programa conducido por Mariana Fabbiani.