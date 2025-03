Investigan los viajes al exterior de Elías Piccirillo: hizo 58 en diez años

La Justicia comenzó a investigar los viajes al exterior que Elías Piccirillo, exmarido de Jésica Cirio, realizó en los últimos años. Piccirillo está acusado de armar una causa con siete policías de la Ciudad para no pagar una deuda de 6 millones de dólares.

El fiscal Franco Picardi, a cargo de la investigación, detectó que, en los últimos diez años Piccirillo salió del país en 58 oportunidades. La Justicia tiene en la mira el patrimonio del ex de Cirio, por lo que verificará de dónde obtuvo los fondos para poder realizar estos viajes y con qué fin se realizaron.

Uno de los vuelos de Piccirillo que es investigado fue un viaje a Europa que duró solo dos días. En aquella ocasión, el ex de Cirio voló a España un 26 de enero y regresó al país el día 28, pero desde Alemania. Lo que llamó la atención fue el poco tiempo que el acusado estuvo en el Viejo Continente.

Los vuelos de Piccirillo que investiga la Justicia. Foto: X

A su vez, la Justicia sospecha de una seguidilla de viajes a Paraguay. Entre junio y julio del 2023, Piccirillo fue y volvió tres veces en avión privado desde San Fernando al país vecino. El más reciente es un vuelo a Uruguay. El pasado 14 de febrero, el empresario partió desde Aeroparque y regresó al mismo aeropuerto tres días más tarde.

Qué declaró Piccrillo

Este viernes, se conoció la declaración del ex de Cirio, quien no aceptó preguntas y aseguró que el empresario Francisco Hauque lo secuestró. “Hauque es una persona que me ha hostigado mediáticamente, amenazado. Siempre manipulado los medios, molestándome a mí y a mis socios. Genera mucho daño y hoy está en lugar de víctima”, manifestó.

Piccirillo remarcó que es inocente y que lo amenazaron varias veces con que lo iban a detener y meter en un conflicto. Antes de finalizar con su declaración, el acusado sentenció: “Ojalá se solucione a la mayor brevedad. Cuando pueda ver la causa, pruebas y demás, voy a preparar un descargo con mi letrado”.