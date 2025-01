Argentinos en el exterior: recomendaciones para viajar a países limítrofes

Comenzó la temporada 2025 y miles de argentinos planean vacacionar en el exterior. Por este motivo, desde Cancillería Argentina emitieron un comunicado con todas las recomendaciones para aquellos turistas nacionales que deseen visitar países limítrofes durante el verano.

Según menciona la cartera nacional, "para que su viaje sea seguro, tranquilo y sin imprevistos, se acercan recomendaciones generales y particulares para los turistas que visitarán países limítrofes durante este verano, a fin de que puedan disfrutar plenamente de sus vacaciones. En caso de requerir asistencia consular puede encontrar en este listado el Consulado argentino más cercano al lugar donde se encuentra: https://cancilleria.gob.ar/es/representaciones"

RECOMENDACIONES GENERALES

En este enlace encontrará recomendaciones generales para turistas que viajan al exterior: https://cancilleria.gob.ar/es/servicios/recomendaciones/cosas-tener-en-cuenta-antes-de-viajar-al-exterior

También se recuerda:

No olvide realizar los procedimientos migratorios al salir de Argentina para ingresar al país vecino, así como al salir de dicho país para regresar a casa. Estos procedimientos son obligatorios y evitan problemas migratorios al retornar al país de origen. Evite multas migratorias.

Se informa que Cancillería comunicó a las autoridades de los países limítrofes la creación de la Constancia de Documentación Dominial, por encontrarse excepcional y transitoriamente demorada la provisión de Cédulas de Identificación del Automotor por parte del proveedor de materiales. La Constancia de Documentación Dominial entró en vigencia el 16/12/2024 y deberá ser exhibida ante las autoridades de control en formato papel, quienes podrán validarla en la web del DNRPA www.dnrpa.gov.ar opción “Descarga de documentación”, “Constancia de Documentación dominial” (conforme artículo 3 de la Disposición DNRPA N° 408/2024). Se destaca que la Constancia de Documentación Dominial no debe ser exigida cuando el usuario cuente con la cédula de identificación del automotor.

Asimismo, se ha comunicado a los países limítrofes, el uso excepcional y transitorio de las patentes provisorias, debido a la falta de provisión de patentes metálicas definitivas:

Se sugiere, antes de emprender el viaje, verificar con el Consulado del país que vaya a visitar que las mismas serán aceptadas.

Asimismo, se recomienda que, si va emprender el viaje con su vehículo, realice una revisión completa del mismo, asegurándose de que esté en perfectas condiciones para enfrentar largas travesías. Revise el sistema de frenos, los neumáticos, la suspensión, la iluminación y los niveles de aceite, etc. • Maneje con extrema prudencia y precaución, respetando las normas de tránsito de cada país. Si va a manejar haciendo largos trayectos, el cansancio puede comprometer la seguridad. Planifique paradas regulares y lugares de descanso a lo largo del viaje. Verifique áreas de descanso y alojamientos disponibles a lo largo de las rutas.

Mantenga a resguardo, en el alojamiento, los documentos de identidad originales y lleve copias de los mismos al momento de circular. Evite mayores perjuicios en caso de hurto, robo, o extravío de sus efectos personales. No lleve toda la documentación del grupo familiar en un solo bolso/cartera. No lleve en el mismo sitio toda la documentación, tarjetas bancarias y dinero en efectivo.

No olvide contratar su seguro de asistencia al viajero con amplia cobertura, que incluya emergencias, traslados sanitarios, traslados de restos mortales y pre-existencias.

En caso de robo o pérdida de su DNI/Pasaporte:

Realizar denuncia por robo/extravío ante la autoridad policial local.

Contactar al Consulado argentino correspondiente al lugar donde se encuentra, para tramitar un pasaporte provisorio (https://cancilleria.gob.ar/es/representaciones) La denuncia policial no constituye un documento de viaje válido

RECOMENDACIONES POR PAÍS

BOLIVIA

Seguridad en el tránsito

Ante episodios que impidan el tránsito normal se recomienda mantener una conducta cauta. Se sugiere evitar circular en horarios nocturnos en vías interdepartamentales, debido a la alta frecuencia de animales sueltos en las rutas.

https://cancilleria.gob.ar/es/servicios/alertas/alerta-para-argentinos-viajeros-y-residentes-en-el-departamento-de-la-paz-bolivia

Gestión del SIVETUR para vehículos argentinos

Ante la gran cantidad de casos de confiscación de vehículos con patentes extranjeras, por incumplimiento de normativas locales, se recomienda extremar el cumplimiento de plazos y condiciones de la autorización para el ingreso y permanencia de vehículos de turismo en Bolivia (SIVETUR). Es fundamental gestionar este trámite antes del ingreso al territorio boliviano, verificando que el permiso sea válido durante toda la estadía.

Los decomisos de vehículos extranjeros suelen producirse en controles aduaneros internos, cuando los propietarios de los vehículos omitieron la realización del trámite, o fueron mal informados al pasar por el control fronterizo. Se sugiere mantener copias físicas y digitales de todos los documentos requeridos (DNI y/o pasaporte, autorización para el ingreso y permanencia de vehículos –SIVETUR-, seguro del vehículo, documentos de Registro y Propiedad automotor, licencia de conducir) para facilitar eventuales controles.

Puede consultarse más información en: http://anbsw01.aduana.gob.bo:7401/sivetur/Parametro.jsp

Pasos fronterizos y accesos terrestres

Se ha observado que, a raíz de los refuerzos en los controles migratorios y aduaneros en la frontera norte de nuestro país, la circulación en el paso fronterizo Aguas Blancas - Bermejo (entre la Provincia de Salta y el Departamento de Tarija), se ve afectada por eventuales demoras en el cruce entre ambos países.

Se destaca que la ruta RN1 que une la localidad fronteriza de Bermejo con la ciudad de Tarija, es un camino de montaña, de 184km, que en época de lluvias (de diciembre a marzo), y de consecuente crecida del Rio Bermejo, debe ser transitado con mayor precaución, debido a la posibilidad de derrumbes.

Asimismo, se sugiere utilizar aplicaciones de navegación actualizadas y verificar el estado de las rutas con autoridades locales o guías turísticos, especialmente en zonas tropicales o rurales.

Cobertura de Salud

Se recomienda viajar con un seguro médico con amplia cobertura que incluya cobertura de emergencias, traslados sanitarios, traslados de restos mortales y pre-existencias.

Además, se sugiere llevar medicamentos esenciales, especialmente si se planea visitar áreas remotas.

Los servicios médicos en áreas rurales son limitados y pueden requerir traslados prolongados a centros urbanos, ya que, en estas regiones, los centros de salud son básicos y el acceso a especialistas es limitado.

Casos de robos con uso de narcóticos

Son frecuentes los casos en los que se utilizan narcóticos, en trayectos de viajes por ómnibus o locales nocturnos, para facilitar robos, por lo que se recomienda tener especial cuidado ante ofrecimiento de bebidas por parte de desconocidos.

Uso de tarjetas de débito y de crédito y compras sin factura

Se debe tener en cuenta que, debido a la informalidad de la economía, muchos comercios (sobre todo, en mercados callejeros), no reciben tarjetas de crédito, ni emiten factura, por lo que, en caso de controles aduaneros -frecuentes en las rutas interiores del país-, y al detectarse un alto volumen de compras, se corre el riesgo de decomiso de la mercadería.

Escasez de combustible

Eventualmente, puede haber problemas en la provisión de combustibles.

Se ha detectado que los vehículos con patente argentinas enfrentan, en general, mayores dificultades para cargar combustible.

Se recomienda a los turistas planificar cuidadosamente sus viajes, cargando combustible en ciudades principales antes de emprender trayectos largos. Asimismo, se sugiere verificar previamente los puntos de abastecimiento disponibles en la ruta y evitar viajar con poco combustible, especialmente en zonas rurales o de difícil acceso.

BRASIL

Documentación vehicular para ingresar y circular

Documento de Identidad o Pasaporte original, vigente, en formato físico y en buen estado. No se acepta la versión digital.

Documentos de Registro y Propiedad del vehículo en orden: título del automotor para vehículos propios o la debida autorización del titular, al momento de emprender el viaje.

Licencia de conducir vigente y con la categoría correspondiente al tipo de vehículo que estés conduciendo.

Certificado de Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil Internacional o Seguro “Carta Verde” MERCOSUR. Este seguro deberá haber sido contratado en el país de registro del vehículo. Verificar alcances de la cobertura con la empresa aseguradora. Tener en cuenta que, generalmente, no incluyen el servicio de remolque/grúas que deberá ser abonado por el interesado.

Placa de Identificación del vehículo: delantera y trasera. Deben estar visibles y en buen estado.

Registro migratorio al ingresar y egresar de Brasil

En los pasos fronterizos terrestres y fluviales debe hacer el ingreso y/o egreso de las personas y vehículo en las Oficinas de Policía Federal de Brasil. En algunos pasos fronterizos las instalaciones no tienen cabinas ni disponne de corredor turístico para ómnibus o vans. Por lo tanto, el turista debe detener su vehículo, estacionar y hacer el trámite. De lo contrario puede ser objeto de multa y queda en situación irregular en territorio brasileño. Evite multas por un ingreso irregular.

En ese sentido, la Policía Federal de Brasil recomienda hacer el pre-ingreso al país (https://mobile.pf.gov.br/sti-mobile/). El proceso migratorio se puede realizar con una antelación de 48 hs. El sistema digital genera un código QR para exhibir en el Puesto Fronterizo/Aduana.

Una vez que ingresa al territorio brasileño, pueden solicitar que exhiba este Documento de comprobación de entrada (documento físico o digital o sello en el pasaporte)

Cobertura de Salud

El sistema de salud público en Brasil sólo cubre la atención de emergencia/urgencia. Otras internaciones o tratamientos son arancelados.

Se recomienda viajar con un seguro médico con amplia cobertura que incluya cobertura de emergencias, traslados sanitarios, traslados de restos mortales y pre-existencias.

Consultar existencia de infracciones de tránsito pendientes

Para evitar imprevistos, es importante verificar en el sitio web de la Policía Rodoviaria si existen multas de tránsito pendientes relacionadas con el vehículo. Puede realizar esta consulta directamente: https://pesquisa-auto.prf.gov.br/#/pesquisa/consultar-debitos

Las multas pendientes deben ser pagadas, antes de salir de Brasil, bajo riesgo de retención del vehículo en la frontera.

Tener en cuenta que, a lo largo de las carreteras federales brasileñas, hay diversos puntos de control de la Policía Rodoviaria Federal, donde pueden cobrarse multas de tránsito. Si no se abonan, el vehículo puede ser retenido.

En Brasil, equipos como el anti-radar y luces de emergencia Giroflex (para vehículos no oficiales) están prohibidos.

Respetar y cumplir con la normativa local

Respetar la legislación local y evitar conductas ilegales.

Alerta sobre robos

Durante la temporada de verano existe un notable aumento de robos a y de vehículos argentinos, en especial camionetas diesel. Se sugiere dejar los rodados en estacionamientos autorizados y no dejar pertenencias u objetos de valor en los mismos.

Alertas sobre balneabilidad

Durante la temporada de verano se ven colapsados los servicios de tratamiento de aguas, generando contaminación y derivando en contaminación en varias playas y aumento de casos de intoxicación y de gastroenteritis. Esto puede saturar el sistema de salud local.

Teléfonos de emergencia esenciales para un viaje seguro

- PRF (Policía Rodoviaria Federal): Llamar al 191 circulando en rutas federales o al 198, en rutas estaduales.

- SAMU (Servicio de Atención Móvil de Urgencia): el número 192 debe ser marcado en casos de emergencia médica, como accidentes o cualquier otro problema de salud.

- Policía Militar: Para situaciones que requieran intervención de seguridad pública, como robos o asaltos, llamar al 190

- Cuerpo de Bomberos: 193

- Policía Federal: 194

CHILE

Seguridad y previsiones

Previo al viaje, planificar los traslados y alojamiento evitando zonas que presentan mayores riesgos de seguridad, especialmente inmediaciones de la terminal de ómnibus de Santiago. Tener especial cuidado de sus pertenencias en sitios de concurrencia masiva (grandes tiendas, shopping malls, transporte público, eventos culturales, etc.). No dejar sin atención bolsos, carteras.

En caso de poseer DNI y pasaporte vigentes, viajar con ambos, a fin de contar con un documento de respaldo en caso de pérdida o robo de uno de ellos.

Poner a resguardo y conservar todo documento entregado por la autoridad migratoria al ingreso (Tarjeta Migratoria de PDI o sello en su pasaporte), dado que será solicitado al momento de egresar. En caso de haber extraviado/robado mencionada Tarjeta Migratoria, debe solicitar un duplicado en Dependencias de PDI u vía online https://www.pdichile.cl/tr%C3%A1mites-online/duplicado-de-tarjeta-de-turismo

No se confíe ante ofrecimientos de ayuda en la ruta o en la vía pública. Consulte con la Policía, en oficinas de turismo, hoteles, etc., sobre lugares riesgosos en particular en horario nocturno. Para estacionar, deje el vehículo en un lugar seguro, sin elementos personales y de valor a la vista.

Al ingresar a Chile en calidad de turista, no puede desarrollar ninguna actividad laboral en el país. Si desea permanecer en Chile, más tiempo del plazo de permanencia que le fuera acordado en la frontera, o realizar actividades no turísticas, deberá contactar a la Oficina de Migraciones para realizar los trámites correspondientes, actualmente informatizados a través de la web. Sin embargo, si quisiera radicarse temporal o permanentemente en Chile (más de 180 días) recuerde que no puede cambiar su categoría migratoria, encontrándose en Chile, sino que deberá abandonar el país y solicitar el visado correspondiente desde Argentina vía la web.

Estado de los Pasos Fronterizos y condiciones climáticas

En cuanto a los cruces por Pasos fronterizos terrestres, antes de emprender el viaje, verificar que se encuentre habilitado:

- https://www.argentina.gob.ar/seguridad/pasosinternacionales

- https://whatsapp.com/channel/0029VaEOckE3LdQRRRmLea3w

Dadas las características geográficas y climáticas de Chile, se recomienda consultar el estado de los cruces fluviales y marítimos y los servicios de transbordadores respectivos. En tal sentido, se recomienda especial atención a los cruces de ferris en el Estrecho de Magallanes, consultando el estado de los cruces antes de ingresar a territorio chileno a través del enlace https://www.tabsa.cl/estado-cruces.

Control fitosanitario y aduanero

Previo al viaje, corroborar que no se llevan productos cuyo transporte internacional está prohibido por la normativa chilena. Realice su declaración de ingreso y egreso de los bienes y efectos personales a fin de evitar el pago imprevisto de aranceles y eventuales sanciones.

En caso de viajar en vehículo, revise exhaustivamente antes de cruzar la frontera para descartar la presencia accidental de armas, partes de armas, municiones u otro tipo de dispositivos de defensa, a fin de no correr el riesgo del decomiso, multa e incluso detención por causa de delito.

Cobertura de Salud

Se recomienda viajar con un seguro médico con amplia cobertura que incluya cobertura de emergencias, traslados sanitarios, traslados de restos mortales y pre-existencias, atento los altos costos de la atención médica en la jurisdicción.

Si bien existe un Convenio bilateral entre Argentina y Chile de asistencia en materia de salud en caso de emergencias, éste sólo aplica en hospitales públicos. Tener en cuenta que en la práctica se dan limitaciones en cuanto a cobertura de ciertos medicamentos, prótesis y tratamiento posterior a la emergencia.

Circulación con vehículos

Si viaja en vehículo debe contar con seguro contra terceros válido en territorio chileno, con amplia cobertura, preferentemente que incluya asistencia legal. Asegurarse que la compañía argentina que lo emitió tiene una compañía corresponsal en Chile.

Tenga en su poder los datos de contacto de urgencia de la compañía chilena. En caso de accidentes de tránsito, existiendo daños que eventualmente tengan que ser indemnizados, puede ser que -como medida precautoria- se le impida la salida a su vehículo en garantía del pago del siniestro.

Se recuerda adquirir, antes del viaje, el seguro obligatorio para automóviles extranjeros, SOAPEX, y llevar, además de los implementos de seguridad habituales como extintor o balizas, un chaleco reflectante en el habitáculo del vehículo para el caso de tener que descender usando el chaleco en la ruta.

Cumplir estrictamente con las disposiciones de transito vigentes en Chile. Los carteles indicativos de tránsito son de cumplimiento obligatorio y su violación es fuertemente sancionada con multas. Informarse previamente, para no incurrir en multas y/o accidentes.

En ese sentido, extreme las precauciones al conducir, ya que, si se involucra en un accidente en el que se produzcan lesionados o muertos, puede ser detenido por la Policía (Carabineros) para efectuar la prueba de alcoholemia, e ingresado a un establecimiento penitenciario hasta ser puesto a disposición del Tribunal competente, proceso que puede durar varios días.

En caso de que se labre una infracción, la situación no se resuelve directamente con la policía (Carabineros), sino que deberá concurrir al Juzgado de Policía local al que sea citado, donde podrá abonar la multa correspondiente.

Al respecto, no deje procesos judiciales o causas aduaneras abiertos en Chile, ya que puede que al volver a visitar el país exista una orden de captura del tribunal interviniente por rebeldía.

PARAGUAY

Registro migratorio al ingresar y egresar de Paraguay

Debe realizar correctamente los trámites migratorios al salir de Argentina e ingresar a Paraguay a fin de no incurrir en multas.

Al respecto, durante su circulación en territorio paraguayo o al salir del país, agentes policiales y/o migratorios exigen el trámite de entrada al país, debiendo abonar una multa que, actualmente, ronda los 100 dólares estadounidenses.

Durante las fiestas y temporada estival aumenta considerablemente el flujo de personas en el tránsito fronterizo y las demoras en los cruces se hacen más largas. Tomar precauciones necesarias en cuanto a alimentación, hidratación y temas sanitarios. Según nuevas disposiciones, aquellos ciudadanos que ingresen para hacer tránsito fronterizo (TVF Zona de Encarnación y 50km a la redonda) tendrán un plazo de 90 días de permiso de estadía y no se les entregará constancia en papel de su ingreso.

Por otra parte, aquellos turistas que pretendan dirigirse a ciudades o lugares alejados a más de 50km de Encarnación deben solicitar su constancia de ingreso al país. Esta puede ser requerida durante su tránsito en territorio paraguayo como a su regreso a la Argentina.

Paraguay no tiene un seguro vehicular obligatorio, el cual en otros países se llama de responsabilidad civil.

Cobertura de Salud

Se recomienda viajar con un seguro médico con amplia cobertura que incluya cobertura de emergencias, traslados sanitarios, traslados de restos mortales y pre-existencias.

Sólo son atendidos por el sistema público de salud los casos de emergencias, observando un déficit en infraestructura y capacidad de atención. Debiendo abonar de su peculio las consultas/internaciones/intervenciones no urgentes en el sistema privado.

Seguridad y previsiones

Se destaca una modalidad delictiva vinculada a la oferta de "tours de compras" por parte de supuestos guías que buscan turistas recién arribados para ofrecerles paseos de compras en shoppings, para posteriormente robarles y/o estafarlos. Este modus operandi se da especialmente en la zona cercana al Puente de la Amistad, donde los argentinos arriban desde Puerto Iguazú y son captados para realizarles este ofrecimiento.

Asimismo, se han realizado denuncias policiales por estafas en la compra de productos en el circuito comercial de Encarnación. La mayoría de los delitos están vinculados a la manipulación espuria de tarjetas de crédito argentinas.

Tener cuidado al pagar con tarjetas de crédito. Pedir comprobantes de pago correspondientes, no dejar la tarjeta de manos de personal sin mantener contacto visual con ella permanente.

Asuntos Aduaneros

Se destaca que, según normativa vigente, los turistas argentinos pueden ingresar, a su regreso al país, mercaderías que no superen los 300 dólares estadounidenses una vez al mes. Tener en cuenta este límite para evitar inconvenientes con autoridades aduaneras o pago de aranceles de importación y/o multas al momento del reingreso a la Argentina.

URUGUAY

Registro migratorio al ingresar y egresar de Uruguay

Debe realizar correctamente los trámites migratorios al salir de Argentina e ingresar a Uruguay y lo mismo al egreso.

Especial atención al desplazamiento con menores que requieran venias de viaje y mascotas que necesiten contar con las certificaciones exigidas por el SENASA uruguayo.

Documentación vehicular para ingresar y circular

En caso de ingresar con vehículo, con autorización a terceros para conducir, sin la presencia del titular del automotor, se requiere presentación de cédula azul vigente o un poder notarial. Los pagos de los peajes no pueden realizarse (salvo excepciones) en cabinas atendidas por personas físicas. Se recomienda dar el correspondiente alta al vehículo en la página web de Telepeaje (www.telepeaje.com.uy).

Control fitosanitario y aduanero

Respeto a las normas vigentes aduaneras / ARCA / SENASA. Verificar previamente las normas vigentes en cuanto portación de divisas, bienes muebles, comestibles y armas.

No existen a la fecha informaciones sanitarias de relevancia sobre enfermedades endémicas ni epidémicas; sin perjuicio de lo cual se recomienda estar alerta sobre eventuales brotes de dengue, covid y contaminación del agua corriente sobre todo para quienes viajen con menores, ancianos o personas inmunosuprimidas.

Cobertura de Salud

Se recomienda viajar con un seguro médico con amplia cobertura que incluya cobertura de emergencias, traslados sanitarios, traslados de restos mortales y pre-existencias. Es importante conocer los teléfonos a los que acudir en caso de necesidad.

Las prepagas que tienen cobertura en países limítrofes lo realizan con instituciones asociadas y por un periodo limitado, siendo también acotadas las prestaciones; por lo cual se recomienda llamar, previo a su viaje, para recibir asesoramiento.

La atención sanitaria es paga (onerosa y en caso de internaciones con depósito).

Seguridad y previsiones

Las estadísticas delictivas han mostrado un sensible incremento en lo que hace a hurtos y robos a turistas, tanto en sus desplazamientos por rutas nacionales y locales como en domicilios particulares.

Se ha detectado una modalidad delictiva que afecta particularmente a quienes se trasladan en ferry al puerto de Montevideo y al bajar con sus vehículos son objeto de tajeo de neumáticos y posterior asalto en la autovía interbalnearia.

Se han verificado frecuentes robos en vehículos estacionados en zonas de playa, con bolsos y equipajes visibles o bien objetos personales de bañistas que quedan en la arena. Se sugiere dejar los rodados en estacionamientos autorizados y no dejar pertenencias u objetos de valor en los mismos. Tenga a la vista siempre sus efectos personales, a fin de evitar robo.

En cuanto a las viviendas alquiladas, se sugiere verificar la existencia de alarmas de seguridad/cajas fuertes/rejas, etc.

En las playas, es conveniente seguir las indicaciones de los carteles indicativos antes de ingresar al mar. Existen áreas y horarios para acudir con mascotas a la playa.

Observar la normativa local

Cumplir estrictamente con las disposiciones de transito vigentes en Uruguay. Informarse previamente, para no incurrir en multas y/o accidentes. Los carteles indicativos de tránsito son de cumplimiento obligatorio y su violación es fuertemente sancionada con multas a pagar localmente.

Asimismo, rige la ley 19.360 (conocida como ley alcohol 0 y droga), cuyo conocimiento es altamente recomendable.