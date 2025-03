El padre de Jésica Cirio rompió el silencio tras la detención de Elías Piccirillo

Tras el escándalo de la millonaria estafa que involucró a Elías Piccirillo para terminar detenido, tras una intensa búsqueda de la fuerza policial, su esposa Jésica Cirio quedó en el centro de la polémica. Este viernes en el programa Mujeres Argentinas (El Trece), el padre de la conductora fue entrevistado y reveló duros detalles de su relación familiar.

Horacio Cirio, padre de la modelo Jésica Cirio, contó detalles de la distante relación con su hija en el ciclo conducido por María Belén Ludueña en El Trece, el hombre fue indagado por las panelistas ya que su hija, por segunda vez se vio salpicada por los malos y dudosos accionares de sus parejas.

Luego de su separación de Martín Insaurralde, que fue denunciado por enriquecimiento ilícito al mostrar su lujosa vida con Sofía Clérici, la conductora Jésica Cirio se casó rápidamente con Elías Piccirillo, que recientemente fue detenido, tras ser acusado de una escandalosa estafa y robo.

El padre de Jésica Cirio habló por primera vez luego del escándalo policial

El padre de Jésica Cirio reconoció estar muy angustiado por el momento que está atravesando su hija. Don Cirio, como le llamó la conductora de Mujeres Argentinas, recordó que es expolicía bonaerense y que le parece muy grave la acusación contra Elías Piccirillo ya que están involucrados al menos siete policías. “Es terrible. Es armar algo muy grande para inculpar a una persona de semejante delito”, opinó hombre.

Si bien hace muchos años que Jésica Cirio dejó de hablarle por cuestiones familiares, él insiste en poder retomar el vínculo con ella y le gustaría poder estar a su lado en este duro momento. “Me genera mucha tristeza. No tengo posibilidad de hablar con ella, de darle contención, de aconsejarla. Es difícil. Me da tristeza no poder estar, pero es la decisión de ella. Una vez declaró que le daba vergüenza llevar mi apellido. El contacto con ella se perdió casi de un día para otro”, se lamentó Horacio, que recordó que el problema comenzó cuando él le reclamó a su ex mujer, madre de la modelo, la casa familiar ya que perteneció a sus abuelos.

Al ser consultado sobre los hombres que pasaron por la vida de Jésica Cirio, Horacio trató de no comprometer a la modelo con su respuesta: “No sé si elige mal, todo fue muy rápido. La gente me habla y me pregunta y yo no sé qué decirles. Me sorprendió que se casara”.