Un periodista del programa de Jorge Rial reveló el impactante revés judicial que puede tener Jésica Cirio

A medida que avanza la causa contra Elías Piccirillo, crecen las sospechas sobre la participación de su esposa. Los rumores de colaboración crecieron con la noticia de los 42 departamentos de Jesica Cirio, que desmintió su abogado, y por el momento la conductora de televisión sigue siendo solo un testigo en la causa. Sin embargo, todo eso podría cambiar debido a un testimonio clave.

Así lo informó el periodista Paulo Kablan en "Argenzuela", el programa que conduce Jorge Rial. En una reciente emisión, el comunicador informó que estará declarando en la causa Sebastián Carlos "Lobo" Smith, el expolicía que habría organizado el operativo ilegal para plantarle droga a Francisco Hauque. Según revelaron las admisiones al barrio privado donde vivía la pareja, el "Lobo" visitó su casa después del falso operativo, y Jesica Cirio se encontraba en ese momento.

Podría cambiar la condición de Jesica Cirio ante la Justicia

Dependiendo de lo que informe el expolicía, la situación de Jesica Cirio ante la Justicia podría complicarse: "Hay un abogado, que defendió primero a Hauque y es el querellante. Él seguro van a pedir que la citen como testigo. Va a tener que ir a Comodoro Py a declarar Jesica Cirio porque lo pide este abogado, y posiblemente también lo pida el fiscal. Pero hay que ver qué completa mañana el Lobo, vamos a ver si pasa de testigo a imputada", aclaró Kablan.

Después de la declaración de Elías Piccirillo ante la Justicia, Jesica Cirio enfrenta un pedido de investigación por parte de la representación legal de Francisco Hauque. Los abogados del empresario solicitaron que se investiguen sus líneas de teléfono para ver si existió un llamado de Piccirillo hacía ella la noche en que cenaron en el Palacio Duhau, donde supuestamente ella iba a asistir pero se ausentó.

La condición que podría salvar a Jesica Cirio de ser imputada por los crímenes de su esposo

El problema para Jesica Cirio comenzaría si el fiscal sospecha que no solo fue encubridora de los negocios ilegales de su esposo, sino que tuvo algún grado de participación en los cargos que están siendo investigados. Estos son la formación de una organización ilícita, portación de estupefacientes y armas de guerra, y privación de la libertad sobre Hauque.

Jesica Cirio sigue desvinculada de los crímenes de su esposo. Foto: Instagram @jesicacirio

Sin embargo, Kablan se encargó de hacer una aclaración clave en el programa de C5N: "Hoy debemos aclarar que Jesica Cirio es solo testigo de la causa. Vamos a suponer que ella sabía los negocios del marido: es la esposa. No está obligada a denunciar, no hay encubrimiento", resaltó el periodista. Por ende, aunque se pruebe que Cirio conocía los crímenes de su esposo, esto no significaría su condena.