¿Jesica Cirio tiene 42 departamentos?: la importante aclaración de Leandro Rud, su representante, sobre las inversiones que hizo la modelo

Jésica Cirio vive uno de los peores momentos de su vida. La detención de su exesposo Elías Piccirillo puso el foco en la modelo y vedette. Desde hace semanas, los programas de espectáculo tratan el tema y mencionan a Cirio casi todos los días y hasta surgió un dato que generó ruido acerca de su patrimonio.



Según versiones que circularon en los medios, Jésica Cirio sería propietaria de más de cuarenta departamentos. En las últimas horas, la palabra de Leandro Rud, exmánager de la modelo, agregó un poco de paños fríos al tema del patrimonio de Cirio.

Qué dijo el exmánager de Jésica Cirio sobre el patrimonio de la modelo

Leandro Rud brindó una entrevista a Puro Show en la que se refirió a las versiones que circulan sobre el patrimonio de la conductora, decidió aclarar la situación y ofrecer detalles sobre la carrera de su exrepresentada. "Si ella hubiera comprado 42 pozos, yo cerraba la agencia y me ponía una constructora y hacía yo los edificios", ironizó Rud sobre los rumores que circulan.

"Yo te cuento lo que te puedo decir. Yo la tomé cuando tenía 18 años y nuestra relación comercial se terminó en 2015. Yo después cerré la agencia por un tema de salud porque me encontraba destruido, no podía hacer nada por un cáncer oculto que recién me descubrieron en 2021. Yo con Jésica trabajé bien, ella me cumplió a mí, yo le pagué a ella", explicó el empresario en diálogo con el programa de El Trece.



Sobre la versión que indica que la conductora adquirió 42 departamentos, el exmánager fue categórico: "Le mandé un mensaje a Evelyn (Von Brocke) y le dije que Jesica había comprado dos o tres departamentos".



Fue la periodista Fernanda Iglesias quien le preguntó acerca de posibles registros de la compra de esas propiedades que se le atribuyen a la modelo: "Y, de mi lado no salieron. Son valores imposibles, yo no representaba a Cristiano Ronaldo o a Messi".

Jésica Cirio, asediada por el escándalo mediático en la Justicia

La investigación hacia el exesposo de Jésica Cirio continúa su curso, y la modelo quedó relacionada en los medios con el hecho, inevitablemente. La reciente revelación sobre sus propiedades ya había generado sospechas, pero un allanamiento en la casa de su madre aportó nuevos indicios.

Jesica Cirio, en la mira de todo un país. Foto: archivo.

Días atrás, la policía llevó a cabo un operativo en la vivienda materna de Cirio. Según informó Pablo Layús en Intrusos (América TV), la medida busca esclarecer posibles nexos entre la conductora y Elías Piccirillo tras su divorcio. La principal incógnita es si estaba al tanto de las maniobras fraudulentas o si su relación fue simplemente un mal paso en su vida sentimental. En el programa Mujeres Argentinas (El Trece) detallaron que los agentes incautaron tres objetos clave en el allanamiento:



-Tres cajas fuertes de la marca Borges.



-Un documento con el costo total del casamiento entre Cirio y Piccirillo.



-El teléfono de la empleada doméstica de la conductora.