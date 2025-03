Insólito: aseguran que Jésica Cirio regresó con Martín Insaurralde

Elías Piccirillo atraviesa un difícil momento a nivel judicial. El empresario fue detenido el pasado jueves 20 de marzo en su casa de Nordelta tras ser acusado de haberle plantado cocaína y un arma a Francisco Hauque.

Pocos días después de que se conociera el arresto de Piccirillo, se supo que Jésica Cirio decidió presentar el divorcio. Recordemos que en enero se rumoreaba que la pareja había terminado la relación, y luego la modelo confirmó su ruptura con el empresario.

Elías Piccirillo y la modelo se separaron. Y en los últimos días, Cirio presentó el divorcio.

En medio de todo este escándalo, en A la tarde, Cora Debarbieri reveló un dato sobre el presente de la exconductora de La Peña de Morfi que dejó a todos sin palabras: Jésica habría regresado con Martín Insaurralde.

"Un rumor que surgió en la tarde de ayer. Victoria Xipolitakis dio esta noticia. Yo ayer le escribí a Jésica Cirio. Dijo Xipolitakis que lo chequeó con tres fuentes. De hecho, hoy hablé con Victoria y me dijo 'Cora, las fuentes son realmente muy confiables'", contó la panelista del programa.

Esto fue lo que contó Cora Debarbieri en A la tarde sobre Jésica Cirio y Martín Insaurralde

"Perdón, ¿cuál sería la sorpresa? Son padres de una nena", expresó Luis Ventura. Y Karina Mazzocco le respondió: "El problema ninguno. Pero están peleados a muerte, Ventura, divorciados". Al mismo tiempo que Debarbieri le recordó: "Terminó involucrada en una causa, ¿o nos olvidamos de eso?".

Tras un breve debate en el ciclo, Cora destacó: "¿Pero sabés qué fue lo que me llamó la atención, Luis? Le escribí a Jésica Cirio, me leyó el mensaje y no me lo contestó. Digo, estamos hablando de un tema delicada para que ella no quiera contestar".