"¿Quedó enfiestado?": el premonitorio tuit de Natacha Jaitt que hoy deja mal parado a Luciano Castro

Tras las versiones de engaño a Griselda Siciliani, Ulises Jaitt publicó un mensaje de 2019 donde Natacha Jaitt exponía las andanzas del actor en Pilar.

Fue Ulises Jaitt quien republicó la frase de su hermana que destroza al actor. / Archivo MDZ

El archivo de Natacha Jaitt parece ser una fuente inagotable de revelaciones que, años después, vuelven a cobrar una vigencia asombrosa. En medio del terremoto mediático que rodea a Luciano Castro por los rumores de infidelidad hacia Griselda Siciliani, su hermano Ulises decidió patear el tablero digital.

Luciano Castro y Griselda Siciliani Luciano Castro, envuelto en una nueva ola de críticas tras las filtraciones de sus supuestas infidelidades. Foto: Instagram @castrolucianook / @griseldasiciliani El conductor de radio reflotó un antiguo y picante posteo de la mediática fallecida en 2019, donde ya se deslizaban comportamientos cuestionables del galán cuando aún compartía su vida con Sabrina Rojas.

El explosivo mensaje de Natacha Jaitt que acorraló hoy en 2019 a Luciano Castro La publicación, que Ulises rescató de la red social X, data de las vísperas de año nuevo de aquel 2019. Con el título “Natacha sobre Luciano Castro (2019)”, el mediático dejó que las palabras de su hermana hablaran por sí solas.

Natacha Jaitt Foto: archivo Ulises Jaitt reflotó un polémico tuit de su hermana Natacha que complica el presente de Luciano Castro. Archivo MDZ En aquel entonces, la modelo no tuvo reparos en sembrar la duda sobre el paradero del actor con una frase demoledora: “¿Alguien puede verificar que Luciano Castro no quedó tirado, enfiestado, en ninguna quinta de Pilar este 31? Es para mi amiga Sabrina Rojas”.

posteo natacha jaitt luciano castro El mensaje original de 2019 donde Natacha Jaitt advertía a Sabrina Rojas sobre las salidas del actor. X Este posteo, fiel al estilo frontal y sin filtros que caracterizaba a Natacha, operó en su momento como una advertencia pública para la madre de los hijos de Castro. La viralización inmediata del mensaje en este 2026 no es casualidad; los usuarios de redes sociales encuentran en estas líneas una suerte de "archivo de oro" que parece confirmar que los conflictos de lealtad del actor vienen de larga data.