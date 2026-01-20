"¿Quedó enfiestado?": el premonitorio tuit de Natacha Jaitt que hoy deja mal parado a Luciano Castro
Tras las versiones de engaño a Griselda Siciliani, Ulises Jaitt publicó un mensaje de 2019 donde Natacha Jaitt exponía las andanzas del actor en Pilar.
El archivo de Natacha Jaitt parece ser una fuente inagotable de revelaciones que, años después, vuelven a cobrar una vigencia asombrosa. En medio del terremoto mediático que rodea a Luciano Castro por los rumores de infidelidad hacia Griselda Siciliani, su hermano Ulises decidió patear el tablero digital.
El conductor de radio reflotó un antiguo y picante posteo de la mediática fallecida en 2019, donde ya se deslizaban comportamientos cuestionables del galán cuando aún compartía su vida con Sabrina Rojas.
El explosivo mensaje de Natacha Jaitt que acorraló hoy en 2019 a Luciano Castro
La publicación, que Ulises rescató de la red social X, data de las vísperas de año nuevo de aquel 2019. Con el título “Natacha sobre Luciano Castro (2019)”, el mediático dejó que las palabras de su hermana hablaran por sí solas.
En aquel entonces, la modelo no tuvo reparos en sembrar la duda sobre el paradero del actor con una frase demoledora: “¿Alguien puede verificar que Luciano Castro no quedó tirado, enfiestado, en ninguna quinta de Pilar este 31? Es para mi amiga Sabrina Rojas”.
Este posteo, fiel al estilo frontal y sin filtros que caracterizaba a Natacha, operó en su momento como una advertencia pública para la madre de los hijos de Castro. La viralización inmediata del mensaje en este 2026 no es casualidad; los usuarios de redes sociales encuentran en estas líneas una suerte de "archivo de oro" que parece confirmar que los conflictos de lealtad del actor vienen de larga data.
El impacto de la captura compartida por Ulises generó un tsunami de interacciones, recordándole al público el poder que tenían las declaraciones de la mediática para sacudir los cimientos de la farándula. Para muchos, este "carpetazo" digital es la pieza que faltaba para entender el complejo presente sentimental de Luciano Castro.
Mientras el actor mantiene un silencio hermético frente a las acusaciones, la figura de Natacha Jaitt vuelve a agigantarse como la gran "vidente" de los secretos de los famosos.