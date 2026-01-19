Griselda Siciliani rompió el silencio tras los rumores de separación con Luciano Castro: "No me..."

La actriz decidió hablar tras la polémica con su pareja y la respuesta fue muy tajante.

Griselda Siciliani y Luciano Castro enfrentan fuertes rumores de separación luego de los chats y audios que salieron a la luz. La actriz se encuentra en Buenos Aires por compromisos laborales y él sigue disfrutando de la playa junto a sus hijos.

En las últimas horas, Griselda Siciliani decidió hablar y su respuesta fue tajante, pero también dejó más dudas que certezas. La artista se mostró un poco molesta por las preguntas sobre su vida privada: "No me gusta hablar de mi intimidad ni de la intimidad de nadie".

"No es un tema que yo haya expuesto, entonces no quiero colaborar con la expansión de ese tema, no me gustaría aclarar nada. Ustedes digan lo que quieran, hagan lo que quieran. No me molesta nada porque mantengo mi posición", expresó la artista.

Siciliani se encuentra enfocada en sus proyectos laborales, que son la serie de Moria Casán y también una película con Adrián Suar. Respecto a la producción audiovisual de La One, subrayó que "estoy fascinada, estamos en las etapas finales, es una fiesta, es una experiencia".