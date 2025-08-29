La insólita iniciativa de Ramiro Marra tras quedar fuera de las listas

Tras quedar afuera de la disputa electoral, Ramiro Marra reapareció este jueves para contarle a sus seguidores sobre su nuevo proyecto. En el tramo final de su mandato en la Legislatura porteña, el exlibertario brindará un curso de finanzas "sin costo".

La iniciativa fue anunciada por el propio Marra en su cuenta de X: “Curso de finanzas. Para terminar con todos los Masivos Bro, los estafadores y los vende humo que le roban a la gente”, afirmó.

En esa línea, explicó: “Por primera y única vez doy un curso completo y sin costo, para el que nunca invirtió y para el que quiere avanzar. Junto al equipo de Bull Market vamos a estar enseñando sobre: análisis financiero, balances, buenas prácticas, análisis de datos, IA aplicada a los mercados y más”, aclaró.

Marra publicó un video para invitar a sus seguidores a participar de su curso de finanzas, donde expresó: "Luego de anunciar mi retiro del sector financiero tradicional, luego de 25 años de trayectoria, mi paso al costado... Me había comprometido a contarles qué iba a hacer de acá en más”.

Según detalló, el exlibertario tomó la decisión de dedicarse a la aplicación de la inteligencia artificial, la cual considera como “la revolución más importante de toda la historia de la humanidad".

Ramiro Marra lanzó un cruso de finanzas

"Como estoy agradecido por todo el apoyo que he recibido a lo largo de los últimos años, a través de las redes sociales, en la calle y, por supuesto, a todos los que inviertan a través de Bull Market, tomé la iniciativa de dar el último curso, el curso prohibido, lo que nunca antes conté, lo que nadie contó antes, para que puedas invertir de forma inteligente, para desestimar a todos los 'masivo bro', para sacar del juego a todos los estafadores que están utilizando mi imagen y la imagen de otros economistas reconocidos para generar estafas", agregó.

Luego, apuntó contra los zurdos y lamentó si “no se dieron cuenta que el video anterior era parte de un clickbait, es una estrategia de marketing que usamos la gente que está a favor del capitalismo para generar incentivo a que la gente se anote en este curso".

"Yo sé que ustedes se van a tentar porque creen que muchas cosas son gratis. Este curso no es gratis, simplemente tenés que llenar el formulario de inscripción, porque lo que quiero hacer es que más gente invierta y de alguna manera me voy a ver beneficiado", remató.