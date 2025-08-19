Tras la queja de Julio Vaccari por los "15 penales a Ávalos", todos los agarrones al 9 del Rojo en el Clausura: ¿tiene razón el DT?

Luego de la derrota ante Vélez por un agarrón en el área, Julio Vaccari explicó que su equipo ya "tendría que tener 15 penales iguales" en lo que va del torneo.

Tras el penal a favor de Vélez por agarrón, Julio Vaccari ironizó con que a Gabriel Ávalos ya le hicieron 15 en el Clausura. ¿Es así?

“Mi bronca hoy es que el penal que nos cobran, se lo hacen 15 veces a Ávalos en todo el torneo. Todos los córners lo agarran de esa manera, o peor", dijo con mucha seguridad Julio Vaccari, DT de Independiente, tras el 1-2 ante Vélez el pasado sábado por el torneo Clausura. Referido, claro, al polémico penal que le cobraron en contra a su equipo por un agarrón a Braian Romero en el área para sentenciar el resultado final en Liniers.

Lo que puso sobre la mesa el entrenador del Rojo en la conferencia post partido es un tema que siempre generó un gran debate en el fútbol argentino, aunque, en este caso, no carece de razonamiento. Luego de una nueva derrota de un Independiente que no atraviesa su mejor momento, el planteo de Vaccari se argumenta desde los hechos.

Julio Vaccari observa atento: todos los agarrones a Ávalos en el área por el Clausura En Líbero, programa de TyC Sports, mostraron un interesante video donde repasan todos los agarrones a Gabriel Ávalos a lo largo de estas primeras cinco fechas del campeonato. En varias jugadas -por no decir en casi todas- se cumple la teoría que el técnico del Rojo dispuso en la sala de prensa del José Amalfitani.