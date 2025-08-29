Boxeo: la mendocina Brisa Alfonzo va en busca del título argentino en la tercera edición de Cuna de Campeones

El Polideportivo Vicente Polimeni acogerá la tercera edición de Cuna de Campeones. La mendocina Brisa Alfonzo irá en busca del título argentino de boxeo.

La mendocina Brisa Alfonzo va en busca del título argentino de boxeo en la tercera edición de Cuna de Campeones.

El Polideportivo Vicente Polimeni de Las Heras volverá a ser el centro de la acción pugilística con la tercera edición de Cuna de Campeones, el festival internacional de boxeo que se realizará este viernes por la noche. La mendocina Brisa Alfonzo irá en busca del título argentino frente a la jujeña Laura Carabajal.

El combate de fondo pondrá en juego el título argentino superpluma vacante, a 10 rounds, entre la mendocina Brisa Abigail Rosario Alfonzo (6-1-1, 1 KO) y la jujeña Laura Victoria Carabajal (4-3-1). Será la gran oportunidad de la boxeadora local, que está tercera en el ranking nacional, de quedarse con la ansiada corona frente a una rival a la que ya enfrentó en 2024 en un duelo que terminó en empate dividido.

Además, estará frente a frente Alfredo Jorge Luis “Coki” Soto y Rodrigo Gustavo Gabriel “Rocky” Roldán, en la división superligero a 8 asaltos, en un choque prometedor. También habrá una pelea de respaldo en peso ligero a 6 rounds entre Jonathan Joel “El Forastero” Arena y Lucas Isaías “El Misil” Aguilera.

La velada se completará con dos duelos preliminares: Damián “La Bestia” Castro ante Luciano Daniel Ramírez en peso superligero a 4 rounds. Asimismo, la apertura estará a cargo del debutante Ángel David Monti Fernández frente al peruano Carlos Quiroz, en la categoría supermosca.

El programa de boxeo completo La cartelera completa de Boxeo de Primera en el Polimeni para este viernes 29 de agosto desde las 21: