Boxeo: Abraham Buonarrigo, figura central de la "Velada de campeones" que se realizará en Guaymallén

El 6 de septiembre se realizará la «Velada de campeones y semilleros» de boxeo en Guaymallén. Abraham Buonarrigo será una de las grandes figuras de la noche.

El mendocino Abraham Buonarrigo fue medalla de bronce en boxeo en los Juegos Panamericanos en 2023.

El 6 de septiembre se realizará una jornada de boxeo que promete emociones fuertes. Se trata de la tercera edición de la «Velada de campeones y semilleros» que se llevará a cabo en el Polideportivo Municipal de Guaymallén. Allí, los ojos estarán puestos en el mendocino Abraham Buonarrigo, quien reaparece como una de las grandes figuras de la noche.

El pupilo de Pablo Chacón, Abraham Buonarrigo, se enfrentará a Maximiliano "El temperamental" Hinojosa en un duelo pactado a ocho rounds en la división supermediano. El púgil mendocino obtuvo la medalla de bronce en boxeo en los Juegos Panamericanos 2023, logro que lo catapultó al profesionalismo. Ahora, buscará demostrar toda su jerarquía en el Poliguay.

Un evento con jerarquía internacional en Guaymallén Además del combate del Turco Buonarrigo, la cartelera para la noche de Guaymallén contará con la presentación del peruano radicado en Mendoza Gianpier Quiñones, quien también es entrenado por Chacón, quien se medirá con el dominicano Diego Pichardo.