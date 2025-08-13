Karely Ruiz sorprende con su cambio físico rumbo a su pelea más polémica

Aunque el boxeo no es nuevo para celebridades y creadores de contenido, el caso de Karely Ruiz llama la atención por su reciente maternidad.

Karely Ruiz se lanza a un desafío que pocos imaginaron: enfrentar un combate de boxeo que ya genera expectativa en redes. La influencer regiomontana entrena con intensidad para presentarse en Stream Fighters 4, evento que reunirá a creadores de contenido en un espectáculo deportivo sin precedentes.

Karely Ruiz entrena con todo Apenas en febrero dio a luz a su primera hija, pero eso no la frena. En sus publicaciones recientes, se aprecia un cambio físico, sobre todo en el abdomen, zona en la que ha enfocado buena parte de su entrenamiento. Los videos la muestran recibiendo golpes controlados para fortalecer su resistencia y ganar mayor capacidad de respuesta durante el combate.

Su contrincante, Karina Ruiz, es una figura conocida en Colombia gracias a su paso por La Casa de los Famosos y su popular canal de YouTube. Ambas tienen comunidades fieles que siguen cada paso previo a la pelea, lo que aumenta la expectativa y la tensión entre sus seguidores. La rivalidad no es personal, pero el orgullo y la competitividad harán que cada round se sienta como una final.

El combate está pactado a tres asaltos y se llevará a cabo el 18 de octubre, dejando a Karely Ruiz varias semanas para perfeccionar técnica y resistencia. Los entrenamientos incluyen rutinas de velocidad, combinaciones de golpes y trabajo de pies para ganar agilidad en el ring. Además, se le ha visto adaptándose al ritmo del boxeo.