Una película en Netflix que muestra una cruda realidad en el deporte

Esta película de Netflix no es solo un drama deportivo. Es un retrato de sueños perseguidos contra todo pronóstico.

Algunas historias no se olvidan. “Boxer” es una de esas películas en Netflix que, desde su inicio, te lleva de la mano por un camino lleno de tensión, sacrificio y emociones que pesan. No solo es boxeo: es una mirada a lo que se gana y a lo que se pierde en la vida real.

Una película dura La trama sigue a un joven boxeador y a su esposa mientras escapan de la Polonia comunista para perseguir un sueño que parece imposible: convertirse en el mejor luchador de la historia. Con Eryk Kulm en el papel principal, la actuación transmite tanto la fuerza física como la fragilidad de quien se enfrenta a un mundo incierto.

netflix Una película emocionante. A lo largo de la película, aparecen combates intensos, entrenamientos agotadores, corrupción detrás del deporte y el precio de la fama. Sin embargo, lo que la hace distinta es el trasfondo político y social, que añade un peso extra a cada golpe y a cada decisión que el protagonista toma dentro y fuera del ring.

La producción también se atreve a mostrar momentos oscuros, como la desesperación que conduce a un suicidio, y los dilemas morales que surgen cuando el éxito y la ambición se mezclan con el miedo y la soledad.

El contexto histórico se sitúa en los últimos años del comunismo en Polonia. Para los amantes de la historia, la política y el deporte, esta combinación resulta atractiva.