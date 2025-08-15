Wanda Nara mostró una fotografía de su primer trabajo: "la pequeña gran Wandita"

Wanda Nara sorprendió al compartir una foto de su infancia, tomada durante su primer trabajo para una reconocida revista argentina.

La figura mediática de Wanda Naracausa tanto fanáticos como detractores, sin embargo, todos se enternecieron al ver a la empresaria y ex de Mauro Icardi en su primer trabajo. La fotografía fue compartida por Nora Colosimo, su madre, en Instagram.

En la imagen, la madre mostró orgullosa a una pequeña Wanda Nara posando para un conjunto escolar. Colosimo, quien con esta imagen dejó en claro que impulsó la carrera como modelo de su hija desde pequeña, acompañó la foto con la frase: "Nenita hermosa, te esperaba tremendo futuro. La pequeña gran Wandita".

El recuerdo que reveló su primer trabajo como modelo La postal despertó comentarios por la inocencia y la sonrisa de la niña. Allí se la puede ver vistiendo una chaqueta azul con una falda de cuadros azules y blancos, además de una boina gris que sostiene con la mano.

Ante este recuerdo compartido por su madre, Wanda Nara reposteó la fotografía para sus más de 17,6 millones de seguidores en Instagram y comentó que fue su primer trabajo para la revista Para Ti cuando apenas era una niña. También acompañó la publicación con emojis de emoción.