Milica rompe barreras y gana en México: la streamer argentina que sorprendió a todos

Milica ganó en México y escribió una página inesperada en el cruce entre el boxeo y el streaming, convirtiéndose en la primera mujer campeona del Supernova Strikers 2025. La streamer argentina, con más de cuatro millones de seguidores, venció a la mexicana Mercedes Roa y levantó el cinturón en el Palacio de los Deportes ante miles de fanáticos.

La streamer campeona La escena fue explosiva. El público quedó boquiabierto al ver a la joven de 24 años dominar la final y dejar en claro que su preparación no había sido un simple entretenimiento para redes. Su triunfo resonó en Argentina y en toda Latinoamérica, donde muchos seguidores siguieron la velada desde plataformas digitales, celebrando cada golpe como si fuera propio.

LO LOGRAMOS_↔ gracias a mi equipo, mi familia, mis amigos por acompañarme y bancarme en las La streamer argentina que se consagró campeona. El camino de Milica no se construyó en una noche. Nacida en Buenos Aires el 3 de enero de 2001, Micaela Ybañez fue sumando comunidad a base de constancia. En Twitch logró reunir más de 180.000 espectadores que disfrutan de sus rutinas de entrenamiento, y en Instagram comparte avances, desafíos y momentos que reflejan esfuerzo real. Ese contacto sincero la volvió referente entre jóvenes que buscan inspiración.

El Supernova Strikers, conocido por reunir a creadores en combates de alto impacto, encontró en Milica a una protagonista inesperada. En un espacio dominado por hombres, ella no solo participó, sino que levantó el cinturón y rompió con una tradición que parecía intocable. El resultado generó un eco que traspasó fronteras y puso su nombre en la agenda de los medios deportivos.