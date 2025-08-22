Un colectivo atropelló a un hombre en Puerto Madero: el chofer quedó en shock

Un colectivo de la línea 159 atropelló a un hombre en Puerto Madero. La víctima fue trasladada al hospital y el chofer asistido tras quedar en estado de shock.

Un accidente vial en Puerto Madero generó preocupación y complicaciones en el tránsito durante la mañana de este viernes. Un colectivo de la línea 159 atropelló a un hombre en la intersección de Paseo Colón y Adolfo Alsina, lo que obligó a la intervención de personal de salud y generó demoras en la zona.

Video: la Policía trabaja en el lugar del accidente Un colectivo atropelló a un hombre en Puerto Madero El hecho ocurrió cerca de las primeras horas de la jornada, cuando el colectivo circulaba por la transitada zona de Puerto Madero. Según las primeras informaciones, el vehículo atropelló a un hombre que se encontraba en la intersección de Paseo Colón y Adolfo Alsina, pleno centro de la ciudad.

La víctima recibió asistencia inmediata y fue trasladada a un hospital de la zona para su atención. Según trascendió, se encuentra fuera de peligro. Por otro lado, se confirmó que el chofer del colectivo también fue atendido, ya que quedó en estado de shock tras lo sucedido.

Una testigo que se encontraba viajando en el colectivo al momento del hecho relató cómo fue el siniestro. “Sentí un golpe super fuerte. Pensé que había chocado contra un auto”, detalló.