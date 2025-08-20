Presenta:

Fuerte accidente en Maipú: un motociclista quedó herido tras chocar con un utilitario

El accidente se produjo en el cruce de Necochea y 9 de Julio, en Rodeo del Medio, Maipú. La víctima quedó internada en el Hospital Central.

MDZ Policiales

La escena del accidente en Maipú. 

Gentileza.

Un motociclista resultó herido la tarde de este miércoles al sufrir un choque con un vehículo utilitario en Rodeo del Medio, Maipú. La víctima fue trasladada de urgencia al Hospital Central y le diagnosticaron politraumatismos, por lo que debió quedar internado.

El accidente ocurrió alrededor de las 18.30 en la intersección de calles Necochea y 9 de Julio, cuando una motocicleta Motomel S250, conducida por Abel Oscar Gómez (33), impactó contra la parte trasera derecha de un Renault Kangoo que intentaba girar hacia el sur.

El estado del motociclista

La conductora del utilitario, de 38 años, no sufrió lesiones, mientras que el motociclista fue asistido en el lugar por una médica del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), que diagnosticó politraumatismos y dispuso su inmediato traslado al Hospital Central.

Así quedó la moto de la víctima.

En el lugar trabajó personal de la Policía Vial, que desarrolló las actuaciones correspondientes para determinar responsabilidades del siniestro.

