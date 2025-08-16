Una motociclista murió en un accidente de tránsito en Maipú

La mujer perdió el dominio de su vehículo en la intersección de Maza y calle Palma en Ciudad de Maipú. Quedó tendida sobre el asfalto perdiendo sangre y personal médico luego constató su deceso.

Una motociclista perdió la vida tras protagonizar un accidente de tránsito en solitario en el departamento de Maipú. El hecho se produjo cerca de las 19.30 en la intersección de calles Maza y Palma de la Ciudad de Maipú, donde se encuentra la rotonda con el monumento a los Bomberos Voluntarios.

Según consta en el adelanto del parte policial, la mujer habría perdido el dominio del vehículo -una moto marca Bajaj- y se habría caído, golpeándose con la calzada. Quedó tendida en el suelo sobre la calle durante varios minutos y perdiendo sangre de manera abundante.

Hasta el lugar del accidente se trasladó el personal de la Comisaría 10° de Maipú para brindarle asistencia. Ellos informaron que en ese momento ya se encontraba sin signos vitales. Sin embargo, luego acudió personal médico del Servicio de Emergencias Coordinado, el cual terminó por constatar el deceso.