Volcó un colectivo con 20 pasajeros camino al Cerro Catedral: el chofer se habría descompensado

El colectivo volcó a unos 8 kilómetros de la base del cerro. Como consecuencia, varias personas debieron ser asistidas.

Un preocupante episodio tuvo lugar en Bariloche, donde un colectivo que trasladaba 20 pasajeros volcó cuando se trasladaba al Cerro Catedral. Varias personas debieron ser asistidas.

Video: así quedó el colectivo tras el siniestro Un colectivo volcó camino al Cerro Catedral Un colectivo volcó camino al Cerro Catedral El accidente ocurrió este martes al mediodía, cerca de las 13.30, a un kilómetro y medio del sector conocido como Virgen de las Nieves. Según trascendió, el chofer de un colectivo de la línea 55 de la empresa Mi Bus se descompensó antes de sufrir el accidente.

Juan Pablo Follonier, gerente de Mi Bus, le confirmó a TN que solo hubo daños materiales y que no se registraron víctimas fatales. “Había pocos pasajeros, entre 15 y 20. Todos, con golpes propios del accidente”, detalló.

Como consecuencia del siniestro, el chofer recibió varios golpes pero ya está consciente. Según indicó el director del hospital Ramón Carrillo de Bariloche, Víctor Parodi, 15 personas fueron asistidas en la institución pública. Mientras que otras dos fueron asistidas en el sanatorio San Carlos.