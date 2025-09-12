A una semana de su canonización, Carlo Acutis inspira un encuentro de jóvenes, canto y alabanza

El grupo colombiano Fruto del Madero y el cantautor argentino Maxi Larghi se unen en Buenos Aires para un concierto que celebra la reciente canonización de Carlo Acutis, inspiración en su camino espiritual a través de la música.

Este 12 de septiembre, en la parroquia San Lucas de Buenos Aires, se realizará un encuentro musical bajo el nombre "Por Carlo yo te Alabo, Noche de Alabanza". Allí, el grupo colombiano Fruto del Madero y el cantante argentino Maxi Larghi invitan a compartir un espacio de agradecimiento y alabanza a Dios, en honor a la canonización de Carlo Acutis, el Santo millennial cuya vida conmueve a muchos jóvenes por su cercanía y sencillez.

La fuerza espiritual detrás de la música La evangelización a través de la música es el motor fundamental de estos artistas. Más allá de la interpretación, sus canciones son una forma de transmitir un mensaje de esperanza, fe y cercanía con Dios, llegando especialmente a los jóvenes. Un canal para que muchos puedan vivir una experiencia espiritual profunda y conmovedora, capaz de transformar vidas y comunidades.

Carlo Acutis Maxi Larghi Archivo MDZ

Fruto del Madero es un grupo católico nacido en Bogotá, Colombia, que surge de la devoción y la oración comunitaria. Su inspiración principal está en la Virgen María y en la vida espiritual cotidiana que cultivan entre los suyos a través de actividades como rosarios, adoraciones y retiros. Maxi Larghi, por su parte, es un cantautor argentino de Traslasierra, Córdoba, con más de diez años de trayectoria. Su obra se orienta a hacer música que alabe a Dios, acompañando con predicas y talleres a músicos y agentes pastorales.