"Ella me decía que era camarera": el testimonio del abuelo de Morena tras el hallazgo de tres cuerpos

El abuelo de Morena Verri, una de las tres chicas desaparecidas en La Matanza , reveló que su nieta le decía que trabajaba de camarera. La declaración se conoció después del hallazgo de tres cuerpos en Florencio Varela , en medio de un fuerte operativo policial que busca esclarecer el caso.

De acuerdo con la información confirmada por la Policía, las adolescentes —Morena Verri (20), Brenda Loreley Del Castillo (20) y Lara Morena Gutiérrez (15)— fueron vistas por última vez en la esquina de El Tiburón y La Quila , en Ciudad Evita. Allí, las cámaras de seguridad del Municipio captaron a las jóvenes antes de que se perdiera todo rastro de ellas.

El abuelo de Morena rompió el silencio y compartió su angustia con la prensa. “Me enteré por un familiar que lo vio por televisión”, contó con evidente preocupación, y agregó: “Esto no es voluntad mía, que me comprendan”.

El hombre explicó que todavía no recibió información oficial por parte de las autoridades: “La Policía no nos dijo nada aún”. Aseguró que es su yerno quien “se ocupa de estar en la Fiscalía” y que lo único que sabe hasta el momento es “lo que sale de los medios”.

Con la voz quebrada, el abuelo pidió comprensión y respeto hacia las chicas. “No importa lo que hayan hecho. El asunto es que son tres pibas”, remarcó.

Mirá las declaraciones del abuelo con la prensa

Abuelo de las jóvenes desaparecidas

Operativo en Florencio Varela

El hallazgo de tres cuerpos en Florencio Varela mantiene en vilo a la comunidad. Aunque la Policía trabaja en el lugar con peritos forenses, aún no se confirmó oficialmente si se trata de las jóvenes buscadas. El hermetismo en torno a la investigación genera más tensión entre familiares, vecinos y amigos que exigen respuestas inmediatas.

La zona donde se realizó el rastrillaje fue acordonada y se espera que en las próximas horas se conozcan resultados de las pericias para determinar la identidad de las víctimas encontradas.

Movilización de familiares y vecinos

Mientras tanto, en La Matanza, familiares de las jóvenes y vecinos cortaron rutas en señal de protesta, reclamando avances concretos en la investigación. La ausencia de información oficial alimenta la preocupación y la bronca de los allegados.

Los manifestantes piden que se intensifique la búsqueda de la tercera joven que aún sigue desaparecida, y que se aceleren las pericias sobre los cuerpos hallados.