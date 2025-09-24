El abuelo de Morena se descompensó tras la identificación de los cuerpos hallados en Florencio Varela

Antonio, el abuelo de Morena Verri , una de las tres jóvenes asesinadas en Florencio Varela , hizo un desgarrador pedido de justicia por su nieta y las otras dos víctimas. En diálogo con la prensa, el hombre se descompensó luego de que se confirmara que los tres cuerpos hallados en una vivienda del partido bonaerense correspondieran a los de las chicas que estaban desaparecidas desde el viernes pasado.

Este miércoles, la Policía de la provincia de Buenos Aires encontró tres cuerpos en una vivienda de Florencio Varela y, horas más tarde, se constató que se trata de los cadáveres de Morena Verdi, Brenda del Castillo y Lara Morena Gutiérrez, las chicas que desaparecieron el viernes 19 de septiembre en el partido de La Matanza.

En diálogo con la prensa, Antonio expresó su profundo sufrimiento ante la confirmación de la muerte de las jóvenes. Asimismo, exigió respuestas claras sobre lo sucedido y los responsables de tan macabro crimen. "¿Por qué la mataron y quién la mató? Hubiera querido saber", dijo, con voz quebrada.

Con determinación, Antonio subrayó que "todos vamos a reclamar justicia" y sentenció: "Parece que fuese una injusticia esto. Se va a saber esto, lo vamos a averiguar. Somos una familia muy grande". El hombre, que se descompensó apenas le dieron a conocer la fatal noticia, tiene un marcapasos y problemas cardíacos, por lo que tuvo que ser asistido por las personas que estaban en el lugar.

El cuestionamiento sobre la falta de acción de la Justicia

Entre las diversas inquietudes que expresó, Antonio también cuestionó el accionar de las autoridades. “Nos confirmaron que son ellas”, dijo y enseguida criticó la tardanza en llevar a cabo ciertos procedimientos de investigación, como la realización de barridos de celulares, mencionando: "Vos no podés pedir ayer un barrido de celulares. ¿Por qué no lo hicieron antes?".

En suma, el abuelo pidió que busquen a los responsables en vez de seguir difundiendo prejuicios de las chicas. "No tendría que haber un prejuicio sobre las chicas. Con tu cuerpo podés hacer lo que quieras y el que esté libre de pecado que tire la primera piedra", sostuvo y agregó: “Todos tienen su derecho a hacer su trabajo y su vida".

Previamente, el hombre había revelado que pensaba que su nieta trabajaba como camarera, lo que fue posteriormente desmentido.