Triple crimen: confirman la identidad de los tres cuerpos pero los familiares aún no los reconocieron

La Policía Bonaerense confirmó el hallazgo de los cuerpos de las tres jóvenes desaparecidas en una vivienda de Florencio Varela. Se presume que el crimen está vinculado a un entramado narco.

La familia pidió cautela: "En un rato nos han dicho que debemos ir a reconocer. Nosotros no nos queremos aferrar a ese relato".

La investigación por la desaparición de Morena Verri (20), Brenda Loreley Del Castillo (20) y Lara Morena Gutiérrez (15) sumó un nuevo capítulo de conmoción este miércoles en Florencio Varela. Tras intensos rastrillajes, la Policía Bonaerense confirmó a la familia el hallazgo de los tres cuerpos en el jardín de una vivienda de la zona.

Sin embargo, otro sector de la familia pidió cautela. "En un rato nos han dicho que debemos ir a reconocer. Nosotros no nos queremos aferrar a ese relato", aseguró un familiar de una de las jóvenes asesinadas, remarcando que aún no se realizó la identificación formal.

Cómo fue el hallazgo de los tres cuerpos De acuerdo con fuentes de la investigación, dos de los cuerpos fueron encontrados minutos antes de las 8 de la mañana, mientras que el tercero apareció pasadas las 9 en la misma propiedad. En el operativo participaron agentes de la Policía Bonaerense, peritos forenses y efectivos de la Policía Científica, quienes realizaron un exhaustivo trabajo de rastrillaje y búsqueda que había comenzado el martes por la noche.

