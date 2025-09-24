Desbarrancó un camión en la ruta 7 y quedó totalmente volcado sobre la montaña

El camión perdió el control metros antes del túnel en la zona de Polvaredas. Según las primeras informaciones, el rodado habría sufrido un desperfecto mecánico, pero el conductor está fuera de peligro.

Un camión desabarrancó en la ruta 7 y terminó completamente volcado al costado de la vía. El rodado habría sufrido un desperfecto mecánico que llevó al conductor a perder el control y terminar accidentado. Quien manejaba el vehículo, viajaba solo y no resultó herido.

El siniestro tuvo lugar sobre las 10.30 de este miércoles, aproximadamente al kilómetro 1185 de la ruta 7 -zona de Polvaredas-.

La reconstrucción del personal policial sostuvo que el camión presentó un desperfecto mecánico por el que el conductor perdió el control del vehículo y terminó volcando.

A raíz del hecho, la circulación de la ruta que conecta con Chile, en su sentido de Oeste a Este, fue interrumpido hasta que se pudo retirar el vehículo del lugar.