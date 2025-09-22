Camión volcado en Guaymallén: cuál fue el motivo de la barbarie y qué pasó con la carne

Un verdadero episodio de barbarie se vivió este lunes en el departamento de Guaymallén , producto de la caída de un camión cargado con carne , debajo del puente del Acceso Este ubicado sobre la calle Cañadita Alegre.

Vecinos de la zona y otros curiosos se acercaron al lugar y comenzaron a reclamar la distribución de la carne que quedó sobre el semirremolque volcado. Pero todo terminó en un enfrentamiento con la policía, que implementó un vallado para evitar el acceso a la zona del camión por parte de los presentes y los terminó dispersando con la utilización de balas de goma y gases lacrimógenos.

Todo inició luego del accidente . Personal policial acudió al lugar, pudo retirar al conductor y trasladarlo con una ambulancia del SEC al Hospital Central y comenzar un operativo que, se sabía, no iba a ser como cualquier otro accidente de tránsito.

El vehículo quedó ubicado ruedas arriba sobre la vereda y el semirremolque transversalmente sobre la calle Cañadita Alegre, volcado y con las reses de carne dentro del remolque. De hecho, algunas cayeron sobre el terraplén. Esta posición bloqueaba la circulación por debajo del puente.

Volcó un camión cargado de carne

Lentamente, los vecinos empezaron a acercarse y a reclamar la distribución de la carga. Con el avance de la noticia, cada vez más personas se volcaron al lugar y el operativo se fue complejizando. El vallado improvisado y precario que en principio había sido dispuesto sobre la calle lateral sur del Acceso Este debió retrocederse unos metros, para que no se interrumpa la circulación en esa calle. Se acercó al camión. En torno a las 13 ya eran más de 200 personas.

camión volcado El vallado que implementó la policía. Milagros Lostes/MDZ

Minutos después del accidente, al lugar llegaron dos representantes del frigorífico mendocino que iba a recibir la carga, proveniente de una empresa distribuidora de Buenos Aires. La empresa informó a MDZ que al estar asegurada la carne, las reses podían ser ofrecidas a las personas apostadas en el lugar, siempre y cuando tengan la autorización de las autoridades. De hecho, es parte del motivo por el cual se hizo presente el carnicero, quien también confirmó la versión.

guaymallen carne accidente saqueo camion El carnicero y el camión de volcado. Marcos Garcia /MDZ

Esa iniciativa fue trasladada a las autoridades policiales, quienes transmitieron el mensaje a los vecinos de la zona para dar tranquilidad -y lógicamente incrementar sus expectativas-, en un clima cada vez de mayor tensión. Sin embargo, tal y como informó la empresa, desde el ministerio informaron luego que estaba prohibida su distribución y que la carne tenía que ser decomisada.

Fue por tal motivo que los vecinos comenzaron a recriminarle la decisión a la policía. Según relataron testigos, algunos de los apostados en el lugar comenzaron a agredir a los efectivos. Uno arrojó una piedra contra un uniformado, tras lo cual comenzó la represión. Utilizaron gases lacrimógenos y balas de goma. En la zona habían menores de edad, nadie resultó herido, según el parte policial.

carne camion accidente guaymallen 1

Los vecinos comenzaron a retirarse hacia el sur por calle Cañadita Alegre y por la propia Lateral Sur, hasta que la situación se normalizó al cabo de las 15. Cerca de las 17 todavía habían algunos curiosos, mientras trabajaba personal de Bomberos y Defensa Civil, la Policía y una cuadrilla de la Municipalidad de Guaymallén.

La orden de decomiso llegó y se hizo efectiva. La carne fue retirada por el personal policial, según informaron desde el frigorífico. Los efectivos policiales del lugar no confirmaron esa versión, aunque el protocolo indica que el Ministerio de Seguridad trabaja en esos casos en conjunto con el Ministerio Público Fiscal y la Municipalidad de turno, específicamente su área de Bromatología.

Lo que sucede en otros casos de carne decomisada por mal estado es que el municipio hace exámenes para poder garantizar la salubridad de la pieza y su trazabilidad; y en caso de que el mismo resulte efectivo y la carne esté en condiciones de ser comercializada, se reintegra a su propietario. En caso de no estarlo, informan a los dueños y proceden a la desnaturalización, utilizando ácidos.

Fuentes del Ministerio de Seguridad informaron cerca de las 18 que ese control fue realizado y las bromatólogas intervinientes certificaron que no se encontraba en condiciones para el consumo humano. Ya se implementa la desnaturalización y los restos serán desechados en el relleno sanitario metropolitano de Guaymallén.