Volcó un camión de basura en plena Costanera: las imágenes

Un camión volcó este martes en horas de la madrugada tras chocar con una camioneta. El accidente se produjo en plena Costanera, en el sector de Guaymallén. El vehículo hacía la recolección para Capital y se dirigía hacia El Borbollón, en Las Heras.

El hecho se produjo pasadas las 2:30 de la madrugada de este martes cuando tres personas iban arriba del camión recolector de residuos de la Municipalidad de Capital. Cuando iba hacia El Borbollón por calle Saavedra, el vehículo fue chocado y ahí es donde se produce el vuelco. Tras el impacto, el camión chocó contra un poste de luz y terminó contra un árbol.

Camión de basura volcó en Costanera

Dos de las tres personas que iban en el camión recolector tuvieron que ser trasladadas a la Clínica Francesa. Los tres sufrieron politraumatismos. Por su parte, el conductor de la camioneta fue llevado al Hospital Central, también por sufrir algunas lesiones leves.