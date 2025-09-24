La desesperada medida de los familiares de las chicas desaparecidas en La Matanza

Este miércoles, los familiares de las tres jóvenes desaparecidas cortaron una rotonda en el partido de La Matanza, donde fueron vistas por última vez.

El partido bonaerense de La Matanza se vio conmocionado por la desaparición de Morena Verri (20 años), Brenda Loreley del Castillo (20) y Lara Morena Gutiérrez (15), vistas por última vez el viernes 19 de septiembre en La Tablada, partido de La Matanza. Este miércoles, la Policía de la provincia de Buenos Aires encontró los tres cuerpos de las jóvenes, en una vivienda del partido de Florencio Varela.

En el marco del avance de la investigación, los familiares realizaron una medida de fuerza para pedir justicia por las tres víctimas. Esta mañana, los seres queridos de las jóvenes cortaron el tránsito en la rotonda de La Tablada en reclamo por el hecho de violencia.

Mirá el video del corte de tránsito Los familiares cortaron la rotonda de La Tablada en reclamo por las jóvenes desaparecidas.

Los familiares y amigos de las victimas se encuentran desolados y enojados en el cordón de la rotonda de La Tablada, donde cortaron el tránsito. La policía bonaerense se encuentra en el lugar para controlar el corte.

De acuerdo con lo trascendido, los familiares de las jóvenes critican la inacción del fiscal del crimen durante el fin de semana y la pérdida del tiempo para avanzar en la búsqueda de las jóvenes.