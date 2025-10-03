"Es falso": rompieron el silencio las hermanas de "Pequeño J"

A pocos días de la detención de Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “ Pequeño J ”, el principal apuntado como el autor intelectual del triple crimen de Morena Verri (20), Brenda Loreley Del Castillo (20) y Lara Morena Gutiérrez (15), las hermanas del narco peruano rompieron el silencio.

El jueves, las hermanas de “Pequeño J” fueron captadas por las cámaras saliendo de la comisaría donde se encuentra detenido Valverde Victoriano. Cabe destacar que “Pequeño J” había salido del país por Bolivia y se encontraba en Perú cuando fue detenido.

Al salir de la comisaría, las jóvenes hablaron brevemente con la prensa y reclamaron la inocencia de su hermano. “Queremos justicia para mi hermano, todo lo que hablan es falso. Investiguen bien, por favor”, sentenció una de las hermanas del narcotraficante.

Según trascendió, la llegada de Valverde Victoriano a la Argentina podría tardar desde semanas hasta meses , ya que tiene que ser extraditado. Por otro lado, el jueves por la noche, Matías Ozorio, mano derecha de “Pequeño J”, llegó al país tras ser expulsado de Perú. El joven está señalado como pieza clave en la organización narco que comandaba Valverde Victoriano.

Quién es “Pequeño J”

Se trata de un narcotraficante peruano de 20 años que cuenta con antecedentes penales y un extenso historial delictivo. Según trascendió, su papá, apodado “El Cholo”, era un fanático declarado de Pablo Escobar y de la película El Padrino. Fue él quien le enseñó a su hijo, al que llamaba “Bandido”, a manipular armas de fuego a temprana edad. En 2019, “El Cholo” falleció y un año después, “Pequeño J” cerró sus redes sociales y desapareció del mapa.

Pequeño J y su papá "Pequeño J" junto a su padre, Janhzen Valverde Rodríguez. X

Sin embargo, los últimos días, su nombre estuvo en boca de todo el país tras convertirse en uno de los delincuentes más buscados del continente.