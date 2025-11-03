Los siniestros viales, una "pandemia invisible" que es la principal causa de muerte entre los jóvenes

Entre los 5 y los 35 años la principal causa de muerte son los siniestros viales. La pandemia que se cobra 5 mil vidas por año, pero nadie parece ver.

Los siniestros viales de los últimos días conmueven a la sociedad y reavivan el debate sobre la seguridad vial. En este marco habló con MDZ Radio el abogado Guillermo Pacharoni y describió la situación nacional como una "pandemia invisible". El especialista aportó datos estremecedores sobre su letalidad, señalando al sistema de otorgamiento de licencias como uno de los principales problemas.

Pacharoni explicó: "Mientras los vehículos sean conducidos por seres humanos, los siniestros viales, los choques, van a existir. Nuestro objetivo no es que la gente no choque, sino que la gente no se muera". Dicho esto, fue directo al presentar el panorama: "Lo único grave en todo esto es la terrible tragedia que tenemos en el dato de mortalidad que hace que represente la principal causa de muerte para la República Argentina, de personas de entre 5 a 35 años. Es decir, entre 5 y 35 años, nada mata más que un choque". Y enfatizó: "No hay ninguna enfermedad, no hay ningún homicida criminal, no hay ningún factor de mortalidad que mate más que un choque".

Las cifras que manejó son contundentes: "Estamos hablando de casi 5.000 muertos por año en la República Argentina. En mi provincia tenemos más o menos 400 muertos por año". Sin embargo, advirtió sobre la insensibilidad que generan los números: "El problema es que los datos por sí mismos no nos interpelan, porque da lo mismo que mueran 5.000, o 10.000, o 20.000, te diría hasta 100.000 personas por año. El número no importa en la medida que no te interpela de cerca, que no te toca un familiar, un hijo, un nieto, y ahí es cuando le decimos '¿por qué no hicimos algo para cambiar?'".

El sistema de licencias: un trámite patético que no evalúa idoneidad Pacharoni fue contundente al evaluar el sistema actual de licencias: "Lo cierto es que el sistema funciona mal desde el inicio, desde la forma en la que estamos otorgando la licencia de conducir en la República Argentina, que es patética, porque prácticamente es un trámite, solamente un trámite burocrático, donde responde un par de preguntas, tiene una declaración jurada, y tiene un fin recaudatorio. Para muchos municipios es un curro".

Frente a este sistema que calificó como deficiente, el especialista propuso: "Yo creo que la licencia podría incluso no tener vencimiento, o solamente que cada cinco años tenga que cumplimentar cuestiones de salud médica y psicofísica, pero tiene que estar atada a un carnet de puntos".