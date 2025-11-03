WhatsApp introduce nueva función de seguridad para respaldar tus chats

La popular aplicación de mensajería WhatsApp , con millones de usuarios en todo el mundo, ha implementado una mejora significativa para proteger los respaldos de las conversaciones, haciendo más sencillo y seguro el blindaje de nuestros datos personales. En esta nota te contamos de qué se trata.

La nueva funcionalidad permite activar lo que WhatsApp describe como “copia de seguridad cifrada con llave de acceso”. En esta modalidad, se emplean credenciales basadas en criptografía de clave pública: el dispositivo almacena una clave privada, y el servidor valida mediante una clave pública, lo que reduce el riesgo de phishing, suplantaciones o reutilización de contraseñas.

Anteriormente, WhatsApp ya ofrecía cifrado de extremo a extremo para las copias de los chats . Con esta nueva opción, los usuarios cuentan con una capa adicional de seguridad para sus conversaciones archivadas.

Para activar la función es necesario ir dentro de la aplicación a Ajustes → Chats → Copia de seguridad → Copia de seguridad cifrada de extremo a extremo. Al activarla, se solicitará crear una contraseña para el cifrado.

No obstante, la empresa aclara que la opción de utilizar “llaves de acceso” —que permite desbloquear con huella dactilar, reconocimiento facial o código de pantalla en lugar de una clave extensa— se irá desplegando de forma progresiva durante las próximas semanas o meses, por lo que es posible que aún no esté disponible para todos los usuarios.

que pasa WhatsApp mantiene nuevas funciones de seguridad. Shutterstock

En la actualidad, en la aplicación se guardan fotos, vídeos, documentos y conversaciones personales o laborales, por lo que contar con medidas de protección más robustas se vuelve clave. Al facilitar que la activación sea más ágil —sin necesidad de memorizar una contraseña compleja—, se fomenta que más personas activen el cifrado de sus respaldos.

La incorporación de llaves de acceso representa un avance hacia la simplificación del uso, al mismo tiempo que refuerza el nivel de seguridad: menos pasos para el usuario, pero mayor blindaje de la información.

Recomendaciones para los usuarios de WhatsApp

Verificar si en el menú de copia de seguridad aparece la nueva opción de cifrado con llave de acceso.

Activar este ajuste al momento de disponerlo: aunque la función esté siendo lanzada por etapas, conviene prepararse desde ya.

Mantener actualizado el sistema operativo del dispositivo y la aplicación WhatsApp para asegurar la disponibilidad de novedades.

Revisar las opciones de desbloqueo (huella, rostro, código) para que actúen como llave de acceso, lo que facilita la experiencia sin sacrificar seguridad.

La actualización representa un paso más hacia la protección integral de la información personal en servicios de mensajería, y su adopción beneficia directamente a quienes quieren mantener su privacidad resguardada en un entorno digital cada vez más exigente.