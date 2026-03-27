WhatsApp prepara una inteligencia artificial para que conteste tus mensajes: así funcionaría

WhatsApp continúa profundizando su integración con inteligencia artificial a través de Meta AI , una herramienta que ya no se limita a responder preguntas o generar contenido, sino que ahora apunta a intervenir directamente en las conversaciones cotidianas de los usuarios.

La nueva función en desarrollo permitirá que la IA sugiera —e incluso redacte automáticamente— respuestas dentro de los chats, con el objetivo de facilitar la comunicación y reducir conflictos innecesarios en intercambios con amigos, familiares o parejas.

Esta innovación forma parte de la estrategia de Meta de convertir a su asistente en un componente central dentro de la experiencia de mensajería. La IA será capaz de analizar el contexto de una conversación y ofrecer respuestas adecuadas, ajustadas al tono y contenido del diálogo.

De este modo, los usuarios podrán apoyarse en la tecnología para contestar mensajes difíciles o delicados, evitando malentendidos o discusiones.

La función se suma a otras capacidades ya presentes en Meta AI, como la generación de textos, traducciones, ideas creativas o corrección de redacción, ampliando su rol como asistente integral dentro de la app.

La incorporación de respuestas automáticas no es un hecho aislado, sino parte de una transformación más amplia en WhatsApp. En las versiones recientes, la plataforma ha comenzado a centralizar todas las herramientas de inteligencia artificial en una pestaña específica, facilitando el acceso y uso del asistente.

infidelidad WhatsApp prepara una IA que contestará mensajes. Shutterstock

Además, se han desarrollado funciones complementarias como:

Resúmenes automáticos de conversaciones extensas

Generación de imágenes mediante IA

Asistencia en tareas y consultas en tiempo real

Estas herramientas buscan simplificar la gestión de chats y mejorar la experiencia del usuario en entornos con gran volumen de mensajes.

El principal atractivo de esta tecnología es la comodidad: permite ahorrar tiempo, reducir el esfuerzo de redacción y evitar conflictos en conversaciones complejas.

Sin embargo, también abre interrogantes sobre la autenticidad en la comunicación. Delegar respuestas a una inteligencia artificial podría afectar la espontaneidad y la expresión personal, elementos clave en las relaciones humanas.

A esto se suma la necesidad de mantener precauciones en el uso de datos, ya que, aunque Meta asegura que sus sistemas priorizan la privacidad, recomienda no compartir información sensible con la IA.