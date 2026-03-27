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Guaymallén abrió las inscripciones para una capacitación gratuita en dos áreas clave

La formación y capacitación gratuita corre por parte del municipio de Guaymallén. Qué son las Aulas Talleres Móviles.

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Los talleres móviles en Guaymallén.

Los talleres móviles en Guaymallén.

La Municipalidad de Guaymallén, en conjunto con la Dirección General de Escuelas ( DGE), abrió las inscripciones para una nueva capacitación que se dictará en las Aulas Talleres Móviles (ATM). Esta iniciativa busca potenciar habilidades y mejorar las oportunidades laborales, con propuestas orientadas a sectores clave de la economía actual.

Cursos disponibles en Guaymallén

En esta convocatoria, los interesados podrán acceder a las siguientes formaciones:

  • Refrigeración: instalación y reparación de aire acondicionado.

    Se dictará en el Espacio Cultural Julio Le Parc (Calle Mitre S/N).

  • Saberes Digitales: herramientas tecnológicas para la inserción en la economía del conocimiento, con contenidos como impresión 3D y realidad virtual.

    Tendrá lugar en el Polideportivo Quino (Calle Estrada y Cangallo).

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Guaymall&eacute;n abri&oacute; inscripciones para estos talleres.

Guaymallén abrió inscripciones para estos talleres.

Cuándo comienzan y los horarios clave

Ambas capacitaciones comenzarán el 6 de abril y se cursarán en el horario de 18:00 a 22:00 horas.

Los participantes recibirán certificación oficial de la DGE, lo que respalda la calidad y validez de la formación.

Las inscripciones ya están abiertas y se realizan de manera online:

Para más información o consultas:

Con estas propuestas, Guaymallén continúa impulsando la capacitación y el desarrollo de nuevas habilidades, acompañando a los vecinos en su inserción en el mundo laboral.

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