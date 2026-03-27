Guaymallén abrió las inscripciones para una capacitación gratuita en dos áreas clave

La formación y capacitación gratuita corre por parte del municipio de Guaymallén. Qué son las Aulas Talleres Móviles.

La Municipalidad de Guaymallén, en conjunto con la Dirección General de Escuelas ( DGE), abrió las inscripciones para una nueva capacitación que se dictará en las Aulas Talleres Móviles (ATM). Esta iniciativa busca potenciar habilidades y mejorar las oportunidades laborales, con propuestas orientadas a sectores clave de la economía actual.

Cursos disponibles en Guaymallén En esta convocatoria, los interesados podrán acceder a las siguientes formaciones:

Refrigeración: instalación y reparación de aire acondicionado. Se dictará en el Espacio Cultural Julio Le Parc (Calle Mitre S/N).

Saberes Digitales: herramientas tecnológicas para la inserción en la economía del conocimiento, con contenidos como impresión 3D y realidad virtual. Tendrá lugar en el Polideportivo Quino (Calle Estrada y Cangallo). municipalidad guaymallen edificio (4).JPG Guaymallén abrió inscripciones para estos talleres. ALF PONCE MERCADO / MDZ Cuándo comienzan y los horarios clave Ambas capacitaciones comenzarán el 6 de abril y se cursarán en el horario de 18:00 a 22:00 horas.

Los participantes recibirán certificación oficial de la DGE, lo que respalda la calidad y validez de la formación.

Las inscripciones ya están abiertas y se realizan de manera online: