Muchos usuarios lo ven en WhatsApp: qué significa el círculo azul

WhatsApp tiene una función de inteligencia artificial que aparece con un círculo azul en la aplicación y permite interactuar con un asistente.

El círculo azul de WhatsApp permite acceder al asistente de inteligencia artificial de la aplicación.

El círculo azul que aparece en WhatsApp generó dudas entre muchos usuarios sobre qué significa y para qué sirve. Este símbolo hace referencia al asistente de inteligencia artificial integrado en la aplicación, conocido como Meta AI. A continuación, te contamos cómo usarlo y si se puede desactivas.

Para qué sirve el círculo azul de WhatsApp Al tocar este círculo se puede acceder directamente al chatbot de inteligencia artificial de Meta AI. A través de esta herramienta, los usuarios pueden mantener conversaciones y hacer consultas dentro de la aplicación. Entre las funciones que ofrece se encuentran:

Mantener conversaciones con la inteligencia artificial

Hacer preguntas y recibir recomendaciones

Resolver problemas o consultas rápidas

Obtener sugerencias, como restaurantes o actividades

Crear imágenes generadas por inteligencia artificial

Reenviar mensajes para pedir explicaciones o más información Cómo desactivar el círculo azul de WhatsApp Actualmente, WhatsApp no permite eliminar completamente esta función de la aplicación. Sin embargo, existen algunas formas de evitar interactuar con ella. Una opción es borrar el chat con Meta AI, de la misma manera que se eliminaría una conversación con cualquier contacto. También se puede evitar mencionar a @Meta AI dentro de los chats, lo que impide que la herramienta se active en las conversaciones.

De esta forma, aunque el acceso seguirá apareciendo en la aplicación, los usuarios pueden reducir al mínimo su uso o simplemente no interactuar con la inteligencia artificial.

Meta AI llegó para quedarse en el sistema operativo de WhatsApp Foto: Archivo La inteligencia artificial integrada en WhatsApp permite hacer consultas y pedir recomendaciones. Foto: Archivo Cómo chatear con Meta AI en WhatsApp Los usuarios que tengan disponible esta función pueden chatear con Meta AI directamente desde WhatsApp para hacer consultas, pedir recomendaciones o conversar sobre distintos temas. Para comenzar a usarla, hay que seguir estos pasos: