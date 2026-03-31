Muchos usuarios lo ven en WhatsApp: qué significa el círculo azul
WhatsApp tiene una función de inteligencia artificial que aparece con un círculo azul en la aplicación y permite interactuar con un asistente.
El círculo azul que aparece en WhatsApp generó dudas entre muchos usuarios sobre qué significa y para qué sirve. Este símbolo hace referencia al asistente de inteligencia artificial integrado en la aplicación, conocido como Meta AI. A continuación, te contamos cómo usarlo y si se puede desactivas.
Para qué sirve el círculo azul de WhatsApp
Al tocar este círculo se puede acceder directamente al chatbot de inteligencia artificial de Meta AI. A través de esta herramienta, los usuarios pueden mantener conversaciones y hacer consultas dentro de la aplicación. Entre las funciones que ofrece se encuentran:
- Mantener conversaciones con la inteligencia artificial
- Hacer preguntas y recibir recomendaciones
- Resolver problemas o consultas rápidas
- Obtener sugerencias, como restaurantes o actividades
- Crear imágenes generadas por inteligencia artificial
- Reenviar mensajes para pedir explicaciones o más información
Cómo desactivar el círculo azul de WhatsApp
Actualmente, WhatsApp no permite eliminar completamente esta función de la aplicación. Sin embargo, existen algunas formas de evitar interactuar con ella. Una opción es borrar el chat con Meta AI, de la misma manera que se eliminaría una conversación con cualquier contacto. También se puede evitar mencionar a @Meta AI dentro de los chats, lo que impide que la herramienta se active en las conversaciones.
De esta forma, aunque el acceso seguirá apareciendo en la aplicación, los usuarios pueden reducir al mínimo su uso o simplemente no interactuar con la inteligencia artificial.
Cómo chatear con Meta AI en WhatsApp
Los usuarios que tengan disponible esta función pueden chatear con Meta AI directamente desde WhatsApp para hacer consultas, pedir recomendaciones o conversar sobre distintos temas. Para comenzar a usarla, hay que seguir estos pasos:
- Abrir la pestaña Chats en WhatsApp.
- Tocar el ícono del anillo multicolor (círculo azul y morado) que aparece en la pantalla.
- Si el sistema lo solicita, leer y aceptar las condiciones de uso.
- Escribir una pregunta o elegir alguna de las sugerencias que aparecen.
- Enviar el mensaje y esperar la respuesta de la inteligencia artificial.