Cómo activar una función de WhatsApp para hacer una cuenta más segura

WhatsApp tiene una función de seguridad que agrega una capa extra de protección a la cuenta y se activa de manera simple.

El crecimiento de las estafas teléfonicas y el robo de cuentas de WhatsApp se convirtieron en un problema y la seguridad digital toma una importancia primordial. En este sentido, la aplicación de mensajería cuenta con una función llamada verificación en dos pasos que agrega una capa extra de protección y es una de las medidas más recomendadas para evitar accesos no autorizados.

Cómo activar la verificación en dos pasos La verificación en dos pasos funciona mediante un PIN de seis dígitos que se solicita periódicamente al usar WhatsApp. Para activarla, hay que seguir estos pasos:

Abrir WhatsApp e ingresar a Ajustes.

Tocar Cuenta > Verificación en dos pasos > Activar o Configurar PIN.

Ingresar un PIN de seis dígitos y confirmarlo.

Proporcionar una dirección de correo electrónico o tocar Omitir para saltear este paso.

Tocar Siguiente y confirmar la dirección de correo.

Ingresar el código de verificación de seis dígitos que llegará al correo.

Tocar Verificar para finalizar la configuración. WhatsApp dejará de funcionar en algunos celulares a partir de noviembre Se recomienda no compartir el PIN ni el código para proteger la información. Archivo Por qué es importante agregar el correo electrónico WhatsApp recomienda asociar una dirección de correo electrónico al momento de activar la función, ya que es la única vía para restablecer el PIN en caso de olvidarlo. Sin ese correo, habrá que esperar obligatoriamente siete días para poder recuperar el acceso. Por motivos de seguridad, la plataforma no ofrece ninguna opción para acelerar ese período.