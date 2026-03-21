Cómo vaciar el almacenamiento de WhatsApp y liberar espacio en el celular sin perder chats

Los archivos como fotos y videos que no borramos en WhatsApp pueden ocupar mucho espacio en el celular.

Después de un tiempo sin ocuparnos de liberar el espacio del celular, este comienza a enviarnos notificaciones de poco espacio de almacenamiento y es ahí cuando debemos ponernos a ver qué sirve y que no. En este sentido, debemos saber que WhatsApp es una de las aplicaciones que más espacio consume en el celular.

Los fotos, los videos, audios y documentos se acumulan con el tiempo y pueden llegar a ocupar varios gigabytes sin que el usuario lo note. La buena noticia es que la propia aplicación tiene una herramienta para administrar y liberar ese espacio sin necesidad de borrar los chats.

Cómo ver cuánto espacio ocupa WhatsApp Antes de borrar cualquier cosa, conviene revisar cuánto espacio está usando la aplicación. Para eso hay que ir a los tres puntos verticales en la pestaña de Chats, tocar Ajustes, luego Almacenamiento y datos y finalmente Administrar almacenamiento. En la parte superior de esa pantalla aparece el total de espacio que WhatsApp ocupa en el dispositivo.

Cómo eliminar archivos grandes y duplicados Dentro de Administrar almacenamiento aparecen dos categorías muy útiles: archivos reenviados varias veces y archivos de más de 5 MB. Estos son los que más espacio ocupan y los primeros que conviene revisar. Se puede ordenar por tamaño para identificar rápidamente los más pesados. Para borrarlos hay que mantener presionado el archivo, seleccionar todos los que se quieran eliminar y tocar el ícono del tacho de basura. Es importante seleccionar Eliminar todas las copias para borrar también los duplicados y liberar el máximo de espacio posible.