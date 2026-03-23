Cinco plantas de interior ideales para llevar los colores del otoño a tu casa

El otoño cambia la luz, baja un poco el ritmo y modifica también la manera en que se sienten los espacios. Hay casas que lo reflejan enseguida, casi sin proponérselo. Otras lo hacen con pequeños gestos: una manta sobre el sillón, una lámpara más tenue, plantas en el lugar justo.

No hace falta renovar un ambiente entero para que se note la llegada de la estación. A veces alcanza con sumar follajes que acompañen esa paleta más terrosa, más profunda, más serena. Rojos apagados, violetas, rosados, verdes oscuros, ocres. Bien elegidos, esos tonos cambian la atmósfera y le dan a cualquier rincón una calidez distinta, sin volverlo pesado.

Entre las opciones que mejor funcionan aparece la aglaonema roja , una planta muy valorada por la mezcla de verde con rosa o rojo que muestran sus hojas. Tiene algo a favor que la vuelve especialmente atractiva para interiores: no exige demasiado. Se adapta bien a espacios con luz media, incluso algo baja, siempre que no sea directa, y necesita un riego moderado. Lo ideal es esperar a que se seque la capa superior del sustrato antes de volver a humedecerla. En maceta suele mantenerse compacta, aunque puede alcanzar entre 40 y 80 centímetros de altura. No llama la atención por sus flores, que son pequeñas, sino por un follaje que se mantiene vistoso durante todo el año.

Otra especie que aporta personalidad sin ocupar demasiado lugar es la tradescantia zebrina , también conocida como amor de hombre. Sus hojas mezclan verde, plateado y violeta, y cambian bastante según la luz que reciban. Es una buena opción para estantes, repisas o macetas colgantes, porque sus tallos crecen con rapidez y tienden a caer, generando volumen y movimiento. Para que conserve esos colores intensos necesita buena luz indirecta y un sustrato apenas húmedo, sin exceso de agua. Puede superar los 50 o 60 centímetros de largo y, aunque en algunas condiciones da pequeñas flores rosadas o violáceas, lo que realmente se roba la escena es el dibujo de sus hojas.

Si la idea es concentrar el espíritu del otoño en una sola planta, el crotón aparece entre las más efectivas. En una misma hoja puede reunir verde, amarillo, naranja y rojo, una combinación que remite de inmediato a los tonos de la estación. Tiene más presencia que otras y también pide más luz: necesita ambientes muy luminosos, con luz indirecta abundante e incluso algo de sol suave. El riego debe ser moderado, suficiente para mantener cierta humedad, pero sin encharcamientos. En interiores puede crecer desde 60 centímetros hasta más de un metro, según el espacio y las condiciones. Sus flores no suelen tener protagonismo; todo el atractivo está puesto en el follaje, intenso y cambiante.

La begonia rex, en cambio, se mueve en otro registro. Más sofisticada, más texturada, con hojas que pueden combinar bordó, plateado y verde oscuro, es una planta que aporta profundidad visual y una presencia elegante sin necesidad de gran tamaño. Suele mantenerse baja, entre 30 y 40 centímetros de altura, aunque sus hojas pueden expandirse y ocupar bastante espacio visual. Prefiere buena luz indirecta y un riego muy cuidado: el sustrato debe estar apenas húmedo, porque tanto la sequedad extrema como el exceso de agua pueden perjudicarla. Puede dar flores pequeñas en épocas cálidas, pero tampoco ahí está su valor ornamental. Lo suyo pasa por el impacto del follaje.

La quinta opción es el coleus, una de esas plantas que permiten jugar más. Hay variedades con combinaciones de verde, púrpura, rojo, rosado y ocre, lo que la vuelve especialmente versátil para quienes buscan armar composiciones más personalizadas. Necesita buena luz indirecta para sostener la intensidad de sus colores y un riego frecuente, aunque controlado, de modo que el sustrato se mantenga húmedo sin saturarse. Su crecimiento suele ser rápido y puede alcanzar entre 40 y 70 centímetros en maceta, con un aspecto frondoso y muy decorativo. A veces desarrolla pequeñas flores en espiga, pero muchos prefieren retirarlas para que la planta concentre su energía en las hojas.

Cómo usarlas sin recargar el ambiente

Lo interesante de estas especies es que no hace falta sumar muchas para que funcionen. De hecho, suele pasar al revés: una sola planta de tonos fuertes, rodeada de verdes más neutros, puede generar un efecto mucho más armónico que varias compitiendo entre sí. También importa el contenedor. Las macetas en terracota, gris suave o tonos claros ayudan a que el protagonismo quede en las hojas y no se pierda en un exceso de color. En cuanto a la ubicación, los livings, escritorios, bibliotecas y rincones de trabajo suelen ser buenos escenarios para estas plantas. Las colgantes, como la tradescantia, lucen especialmente bien en repisas altas, mientras que en dormitorios conviene optar por una pieza más contenida, con tonos suaves, para sumar calidez sin sobrecargar. Al final, la clave no está en llenar la casa de plantas, sino en elegir la indicada. Cuando el color aparece en el punto exacto, el cambio se siente enseguida.