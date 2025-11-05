Fuerte protesta de padres y docentes frente al Colegio Normal 2 de La Plata: piden sanciones y más seguridad

Alumnos, padres y docentes realizaron una protesta pidiendo seguridad luego del violento ataque de un exalumno que ingresó ayer al colegio.

Estudiantes, padres y docentes del colegio Normal N°2 de La Plata protestaron este miércoles por el violento ataque ocurrido el martes en ese establecimiento.

La puerta del Colegio Normal 2 de La Plata fue el escenario este miércoles de una protesta que reunió a estudiantes, padres y docentes. El reclamo surgió tras un episodio de violencia ocurrido el martes, cuando un exalumno irrumpió en el edificio y atacó a un estudiante e hirió a una preceptora que intentó mediar en el forcejeo.

Esta mañana, varios alumnos decidieron no ingresar a clases, mientras padres y docentes exigieron medidas concretas para garantizar la seguridad dentro del establecimiento.

Desde el centro de estudiantes señalaron que los conflictos no son nuevos y que la falta de autoridad escolar viene desde 2022, cuando se produjeron denuncias internas que terminaron con expulsiones.

Durante la protesta, Jorge Martínez, jefe regional de la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense, intentó dialogar con los presentes en el interior del establecimiento educativo, pero los estudiantes decidieron permanecer en la vereda para visibilizar su malestar.

Protesta pidiendo seguridad El ataque se produjo este martes cuando el exalumno —expulsado el año anterior por conflictos reiterados— ingresó al edificio y agredió a un joven de sexto año. En medio del intento por separarlos, una preceptora cayó al suelo y sufrió un golpe en la cabeza que requirió sutura. Las imágenes captadas por los celulares de los estudiantes mostraron el momento en que fue asistida por compañeros y alumnos.