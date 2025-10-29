Concurso de ingreso a la docencia 2026: los requisitos para acceder a cargos titulares
Los docentes que accedan a la titularidad se les dará de alta el 1 de febrero de 2026.
La Dirección General de Escuelas (DGE) fijó los procedimientos y normativas del concurso de Ingreso a la Docencia 2026 para cargos titulares en establecimientos educativos de Nivel Inicial.
El concurso de ingreso será bajo la metodología virtual sincrónica y todas las sesiones serán grabadas. Luego, el acto de ofrecimiento a titularidad de las vacantes será mediante videollamada, con la intervención de la Secretaría Técnica y los miembros de la Junta Calificadora de Méritos correspondiente, con la asistencia técnica y jurídica de asesores letrados de la Dirección General de Escuelas, de los asistentes técnicos y administrativos de la Unidad de Gestión de Salud Laboral.
Te Podría Interesar
El cronograma para acceder a la titularidad a partir del 1 de febrero de 2026 es el siguiente:
- Inscripción: del 30 de octubre al 12 de noviembre hasta las 23.59 por GEI Eventos 2026-MIDI-Movimiento de Ingreso Docente Inicial.
- Publicación de orden de méritos provisorio: 14 de noviembre.
- Resolución de reclamos: del 14 de noviembre al 1 de diciembre hasta las 18 horas al correo [email protected]
- Publicación de Orden de Méritos Definitivo: 03 de diciembre.
- Acto virtual sincrónico: 15 y 16 de diciembre.
Requisitos para participar del concurso
Para el concurso de cargos titulares en establecimiento educativos de Nivel Inicial, los requisitos son los siguientes:
- Poseer título docente (registrado en la oficina de títulos y estudios) y Bono de Puntaje 2026 de Nivel Inicial Definitivo.
- Ser argentino nativo por opción.
- Tener constancia de voto de los últimos tres años.
- Tener certificado de aptitud psicofísica vigente y válido al momento del concurso.
- Presentar certificado de antecedentes penales.
- No figurar en el registro de deudores alimentarios o morosos.
- No figurar en el registro de Juicios Universales.
Los aspirantes a concursar deberán enviar la documentación mediante el enlace que será comunicado por los medios oficiales pertinentes, previo al concurso. El envío de la documentación es obligatorio, así también la inscripción por GEI rol Eventos 2026-MIDI, que expresa formalmente la voluntad de participar.