Concurso de ingreso a la docencia 2026: los requisitos para acceder a cargos titulares

Los docentes que accedan a la titularidad se les dará de alta el 1 de febrero de 2026.

La Dirección General de Escuelas (DGE) fijó los procedimientos y normativas del concurso de Ingreso a la Docencia 2026 para cargos titulares en establecimientos educativos de Nivel Inicial.

El concurso de ingreso será bajo la metodología virtual sincrónica y todas las sesiones serán grabadas. Luego, el acto de ofrecimiento a titularidad de las vacantes será mediante videollamada, con la intervención de la Secretaría Técnica y los miembros de la Junta Calificadora de Méritos correspondiente, con la asistencia técnica y jurídica de asesores letrados de la Dirección General de Escuelas, de los asistentes técnicos y administrativos de la Unidad de Gestión de Salud Laboral.

El cronograma para acceder a la titularidad a partir del 1 de febrero de 2026 es el siguiente:

Inscripción: del 30 de octubre al 12 de noviembre hasta las 23.59 por GEI Eventos 2026-MIDI-Movimiento de Ingreso Docente Inicial.

Publicación de orden de méritos provisorio: 14 de noviembre.

Resolución de reclamos: del 14 de noviembre al 1 de diciembre hasta las 18 horas al correo [email protected]

Publicación de Orden de Méritos Definitivo: 03 de diciembre.

Acto virtual sincrónico: 15 y 16 de diciembre. Requisitos para participar del concurso Para el concurso de cargos titulares en establecimiento educativos de Nivel Inicial, los requisitos son los siguientes: