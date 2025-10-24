La DGE abrió el concurso 2026 para cargos titulares en escuelas primarias de Mendoza

La medida alcanza a maestros de grado, docentes de materias especiales (Educación Física, Música y Artes Visuales) y Auxiliares de Informática Educativa (A.I.E.).

El proceso de inscripción se habilitará desde el 27 de octubre a las 8:00 hasta el 7 de noviembre a las 23:59, mediante el sistema GEM (rol eventos 2026-MIPC). El orden de méritos provisorio se publicará el 13 de noviembre, y los reclamos podrán realizarse hasta el 28 de ese mes. Tras su resolución , el orden definitivo se difundirá el 5 de diciembre.

El acto de ofrecimiento virtual y sincrónico se llevará a cabo entre el 9 y el 12 de diciembre.

Según lo establece la resolución, los aspirantes deberán cumplir con los artículos 16° y 56° de la Ley 4934 (Estatuto del Docente), así como con la Ley 6929 de Incompatibilidad y sus modificatorias.

Además, se dispone que los docentes que opten por escuelas con jornada ampliada deberán contar con disponibilidad horaria para cumplir siete horas diarias, mientras que quienes elijan establecimientos albergue deberán poseer certificado psicofísico “APTO ALBERGUE” vigente.

Modalidad virtual y control de documentación

El concurso se desarrollará de manera virtual sincrónica durante diciembre, bajo la coordinación de la Junta Calificadora de Méritos de Educación Primaria, que se encargará de verificar la documentación presentada por los docentes.

