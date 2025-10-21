La respuesta de la DGE por la situación edilicia en la escuela de Bellas Artes, tras la sentada de alumnos

Estudiantes de la Escuela de Bellas Artes llevaron a cabo este martes una sentada pacífica frente al establecimiento educativo , en protesta contra el estado en el que se encuentra el histórico edificio ubicado en calle Pedro Molina de Ciudad.

El reclamo, dirigido a la Dirección General de Escuelas ( DGE ) y busca visibilizar problemas de infraestructura que incluyen plagas, baños inutilizables, fallas eléctricas y falta de mantenimiento. Entre otras cuestiones, aseguraron haber advertido una madriguera de ratas en las bachas donde los alumnos beben agua. Victoria , la secretaria general del Centro de Estudiantes , explicó a MDZ: "Si bien nuestra gestión está por terminar, estos reclamos se han mantenido a lo largo de todo el año. Llegamos a un punto en el que sentimos que era necesario tomar una medida de mayor fuerza".

Por otro lado, la misma estudiante señaló que vienen reclamando un cierre perimetral para evitar que personas en situación de calle utilicen el frente de las instalaciones para resguardarse durante la noche. "Con el aumento de personas en situación de calle, este año hemos vivido situaciones de peligro para los estudiantes, lamentablemente. El cierre perimetral era una obra que también debió realizarse en 2018", señaló. Fue un reclamo al cual se plegó la directora del colegio, Fabiana Riera.

Tras al reclamo, desde la Dirección General de Escuelas reconocieron que la Escuela de las Bellas Artes está en consideración. Emilio Pastorino , arquitecto y subdirector de Mantenimiento de la DGE habló con MDZ Radio para explicar el plan de obras.

"La escuela se está atendiendo, como todas, a medida que surgen las necesidades y los pedidos de los directivos. Y siempre de acuerdo a la urgencia de los reclamos, que se van priorizando. Tenemos un espectro de 1.400 escuelas con pedidos de todas. Hay situaciones mucho más urgentes que otras y que se tienen que atender primero", señaló.

"En el caso de esta escuela, nosotros hemos estado haciendo los arreglos que necesitaban en los techos. Se está colocando un ascensor nuevo y se están realizando arreglos en los baños. Se repararon las cloacas recientemente. Se está atendiendo la escuela, solo hubo un problema eléctrico en dos aulas que nos atrasamos una semana por una desinteligencia, pero el resto de las necesidades se van atendiendo", agrego en la explicación.

La situación de las ratas y el cierre perimetral

Sobre la polémica por la aparición de ratas en las bachas, Emilio Pastorino señaló: "Sobre la situación de la famosa rata que apareció, la DGE emitió el pedido ayer de una desratización. Es un sistema en el cual le depositan un fondo a la directora para que ella contrate a una empresa que desratiza o desinsecta. Eso se hace a pedido de los directivos y de acuerdo a las necesidades". Sobre el plan dfe desinfección que no es anual sino por reclamo específico de los directivos, el funcionario admitió: "Se hace donde se necesita. De las 1400 escuelas quizás en 900 solicitan hacer una desinfectación. Hay escuelas que no lo necesitan, porque no hay bichos".

Finalmente, el funcionario admitió que tienen conocimiento del pedido para realizar un cierre perimetral en el frente "hace mucho". Pero, explicó: "Ese cierre se pensó hacer y por distintos motivos se ha ido atrasando. Por lo que les mencionaba de la priorización. La idea es que todo lo que sea necesario, razonable y que realmente haga falta, se haga". En ese sentido, agregó que "en el receso de verano" van a realizar el cierre. El cambio de postura se debe, según indicó, a que se ha comprobado la presencia de personas en situación de calle en el ingreso. "Si hay gente que va a dormir, listo, vamos a hacer el cierre", señaló.

Indicó además que esta obra se va a hacer cuando "haya menos tráfico y circulación, para poder trabajar más tranquilo y no entorpecer la vida de la gente". Proyectan iniciarla a mediados de diciembre cuando la asistencia de personas a la escuela merme.

Para cerrar, aseguró que "fondos no faltan" para arreglar las escuelas y que quizás se deba prever una mejor organización del recurso humano para las reparaciones.