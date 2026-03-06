Escuelas de Mendoza podrán realizar actividades en los predios de FADEP gracias a un nuevo convenio

La Dirección General de Escuelas ( DGE ) firmó un convenio con la Fundación Amigos por el Deporte ( FADEP ) que permitirá a las instituciones educativas utilizar predios deportivos ubicados en los departamentos de Guaymallén y Maipú. El acuerdo busca ampliar los espacios disponibles para el desarrollo de actividades físicas, recreativas y pedagógicas.

Gracias a esta iniciativa, las escuelas podrán realizar diferentes propuestas educativas, desde prácticas deportivas hasta encuentros recreativos, reuniones de trabajo y capacitaciones. De esta manera, se pretende fortalecer el acceso a espacios adecuados para la formación integral de los estudiantes.

Los predios estarán disponibles para que las instituciones educativas puedan utilizarlos de forma organizada, con el objetivo de potenciar las actividades vinculadas a la educación física y a la convivencia escolar.

Uno de los espacios habilitados se encuentra en Acceso Este y Tirasso, en Guaymallén. Este predio cuenta con tres canchas de césped sintético para siete jugadores y dos canchas de césped sintético para cinco jugadores. Además, dispone de camarines, baños, churrasqueras, mesas y sillas.

El segundo predio está ubicado en Espejo 1620, en el departamento de Maipú. Allí las escuelas podrán utilizar dos canchas de fútbol 11, un SUM abierto, un salón cerrado, camarines, baños, mesas y sillas, lo que permite desarrollar diversas actividades educativas y deportivas.

Prensa DGE

Cómo solicitar el uso de las instalaciones

El uso de estos espacios por parte de las escuelas será totalmente gratuito. Para gestionar los turnos, las instituciones interesadas deberán comunicarse a través del correo electrónico dge-educaciónfí[email protected].

Las solicitudes deberán realizarse con una anticipación mínima de 15 días mediante una nota enviada desde el correo oficial de cada establecimiento educativo. En el pedido se deberá incluir el nombre y número de la institución interesada, el predio solicitado, el docente responsable con su número de celular, la actividad a desarrollar, la cantidad de estudiantes participantes, los adultos acompañantes y el día y horario requerido.

En caso de que una actividad incluya la participación de varias instituciones educativas, solo una de ellas deberá enviar la solicitud formal e informar en el pedido a todas las demás escuelas que participarán en la propuesta.

Con este convenio, la DGE y la Fundación Amigos por el Deporte buscan fortalecer el acceso a espacios adecuados para la práctica deportiva y la realización de actividades pedagógicas, promoviendo el desarrollo integral de los estudiantes.