WhatsApp: ya llegaron los nombres de usuario que protegen tu número de teléfono

WhatsApp anunció que pronto permitirá a sus usuarios seleccionar un nombre de usuario único , dejando de depender exclusivamente del número de teléfono como identificador. Esta función se encuentra en fase de pruebas y se implementará progresivamente para la mayoría de los usuarios.

Cada persona podrá crear un alias exclusivo, como “@miusuario”, que representará su identidad dentro de la aplicación. De esta manera, los contactos podrán localizar y enviar mensajes sin necesidad de conocer el número telefónico, mejorando la privacidad y el control sobre la información personal.

En la versión beta, algunos usuarios ya pueden adelantar la elección de su nombre de usuario con esta nueva función. El proceso será simple: desde la configuración de la cuenta se agregará un campo “Nombre de usuario”, donde se podrá escribir el alias deseado. Si el nombre está disponible y cumple con los requisitos, quedará asignado definitivamente al perfil.

Se recomienda actuar rápido, ya que los alias más populares podrían ser ocupados rápidamente.

WhatsApp cuenta con más de dos mil millones de usuarios.

Para garantizar un uso ordenado, los nombres de usuario deberán cumplir ciertas normas:

Evitar caracteres especiales, excepto puntos o guiones bajos.

No comenzar con “www.” ni terminar en “.com”.

No podrán repetirse nombres ya registrados por otros usuarios.

El alias permitirá ocultar el número telefónico en los chats, mostrando solo el nombre de usuario, lo que aumenta la seguridad y privacidad de la cuenta.

Aunque no se difundió una fecha exacta, se espera que la función comience a implementarse de manera gradual tras superar la fase de prueba. Primero estará disponible para usuarios seleccionados y luego se extenderá al resto de la base global.

Esta actualización representa un cambio importante en la forma de usar WhatsApp, al permitir que los usuarios sean contactados mediante un alias en lugar de su número, ofreciendo mayor seguridad y control sobre la información personal.