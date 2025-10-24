WhatsApp incorpora funciones para alertar posibles estafas a adultos mayores

La aplicación de mensajería WhatsApp , propiedad de Meta, presentó nuevas herramientas diseñadas para proteger a los usuarios mayores frente al aumento de estafas virtuales . Las funciones buscan advertir a las personas cuando puedan estar en riesgo y ofrecer medidas preventivas dentro de la propia app.

Entre las actualizaciones más importantes se encuentra una alerta al compartir pantalla durante una videollamada. Cuando el usuario intenta habilitar esta función con un contacto desconocido, la aplicación muestra un mensaje advirtiendo que la otra persona podría visualizar datos sensibles, como contraseñas o información bancaria.

Además, la empresa incorporó un sistema de detección de mensajes sospechosos en Messenger . Si un usuario recibe un texto de alguien que no está en su lista de contactos y el contenido resulta potencialmente fraudulento, el sistema emite una notificación y ofrece la opción de que la inteligencia artificial analice la conversación para identificar posibles intentos de estafa.

Meta también impulsa el uso de métodos de autenticación más seguros, como la huella digital, el reconocimiento facial o los códigos PIN, con el objetivo de reforzar la protección de las cuentas.

La compañía explicó que este tipo de iniciativas busca frenar las estafas más comunes dirigidas a adultos mayores , como los falsos pedidos de ayuda de familiares o los engaños relacionados con supuestos servicios. Según datos oficiales de organismos internacionales, las personas de más de 60 años han sido las principales víctimas de fraudes digitales, con pérdidas de miles de millones de dólares anuales.

WhatsApp suma funciones por el alerta por las estafas.

Frente a esta situación, Meta trabaja junto a expertos en ciberseguridad para detectar redes delictivas, eliminar perfiles falsos y mejorar sus herramientas de verificación dentro de las plataformas.

Recomendaciones para prevenir fraudes

Las autoridades y especialistas en seguridad digital recomiendan seguir algunas pautas básicas:

Evitar compartir datos personales o financieros mediante mensajes o videollamadas.

Desconfiar de pedidos de dinero o ayuda urgente , especialmente si provienen de números desconocidos o de familiares que no suelen comunicarse por esas vías.

Consultar con alguien de confianza antes de responder a mensajes sospechosos o hacer clic en enlaces no verificados.

Mantener actualizada la aplicación para acceder siempre a las últimas funciones de protección.

El objetivo de WhatsApp y Messenger es ofrecer un entorno digital más seguro, especialmente para las personas mayores, que suelen ser blanco de estafas virtuales por su menor familiaridad con las nuevas tecnologías. Con estas medidas, Meta busca promover una experiencia de comunicación más confiable y reducir los riesgos de fraudes en línea.