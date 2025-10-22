Elecciones de octubre: conocé dónde votás desde tu WhatsApp

En las elecciones legislativas 2025, los votantes pueden consultar desde WhatsApp el lugar donde deben sufragar. La herramienta oficial de la Cámara Nacional Electoral facilita el acceso al padrón en pocos pasos.

El chatbot Vot-A permite conocer el lugar de votación desde WhatsApp en el marco de las elecciones legislativas 2025.

Este domingo los argentinos volverán a las urnas para elegir a sus representantes en el Congreso. En estas elecciones legislativos se renovarán 127 bancas de Diputados y 24 del Senado, además de ponerse en marcha por primera vez a nivel nacional el sistema de Boleta Única de Papel, que reemplaza las tradicionales listas partidarias múltiples.

En este contexto, la Cámara Nacional Electoral (CNE) habilitó una herramienta gratuita para consultar el padrón definitivo desde WhatsApp, sin necesidad de ingresar a la web ni descargar otras aplicaciones.

Cómo funciona el chatbot El asistente virtual Vot-A fue desarrollado por la Cámara Nacional Electoral con el objetivo de facilitar el acceso a la información electoral y responder las dudas más comunes de los votantes. A través de este sistema, cada persona puede conocer rápidamente dónde le toca votar, los horarios y otros datos útiles.

Paso a paso: cómo consultar el lugar de votación por WhatsApp

Guardar el número oficial. Lo primero es agendar en el celular el número +54 9 11 2455-4444, correspondiente al chatbot Vot-A. Iniciar el chat. Una vez guardado, se debe enviar un mensaje, por ejemplo "Hola". El sistema responderá automáticamente con un menú de opciones sobre las elecciones. Elegir "¿Dónde voto?". Dentro del menú principal, hay que seleccionar esa opción para iniciar la consulta. Ingresar los datos personales. El bot pedirá el número de DNI (sin puntos ni espacios) y el género que figura en el documento. Recibir la información. En pocos segundos, el asistente enviará un mensaje con todos los datos del padrón: nombre del establecimiento, dirección, número de mesa y número de orden. chatbot La Cámara Nacional Electoral lanzó Vot-A, un asistente virtual gratuito para consultar el padrón y otros datos útiles sobre las elecciones. Si querés ahorrarte el proceso de agregar el número y escribir al chatbot, también podes consultar dónde votás en esta nota.